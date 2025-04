Eurozastupnici pozivaju na jedinstvo Unije u odgovoru na carine SAD-a, prozvali Orbana

Suočeni s prijetnjom trgovinskog rata sa SAD-om zastupnici u Europskom parlamentu pozvali su u utorak na jedinstvo članica Europske unije i širenje mreže partnera u svijetu a nove protekcionističke politike Washingtona ocijenili štetnima po obje strane.

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je da će od 2. travnja uvesti visoke carine na sav uvoz u Sjedinjene Države što bi moglo pokrenuti trgovinski rat koji EU nastoji izbjeći.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je otvarajući raspravu s eurozastupnicima o zaključcima Europskog vijeća od 20. ožujka rekla da Europska unija ima sve instrumente da odgovori na američke carine.

“Imamo najveće jedinstveno tržište na svijetu. Imamo snagu za pregovore. Imamo moć odgovoriti na američke carine”, rekla je von der Leyen na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu.

EU je prvo najavila prve protumjere pa onda odgodu istih do sredine travnja, uključujući, primjerice, carine od 50 posto na američki burbon. Kao odgovor, Trump je zaprijetio da će uvesti carine od 200 posto na sva vina i druge alkoholne proizvode iz EU ako Bruxelles to uvede.

Predsjednik kluba zastupnika Europske pučke strane Manfred Weber u raspravi je rekao da “Trumpove carine ne predstavljaju poštenu trgovinu, već strah od trgovanja”. “Moramo braniti naše interese. Ako se Trump usmjeri na europsku robu, Europa se mora usmjeriti na američke usluge kao što su digitalni divovi”, poručio je.

Iako EU ostvaruje suficit u robnoj razmjeni sa SAD-om od oko 150 milijardi eura godišnje, u trgovini uslugama suficit od oko 100 milijardi ostvaruje SAD.

Zastupnici prozvali Orbana

Kopredsjednica Zelenih Terry Reintke rekla je da Trump “ne samo da napada naše gospodarstvo, već i vlastito”. “U svijetu u kojemu imamo Donalda Trumpa s jedne strane i Vladimira Putina s druge, imamo samo jedan način da preživimo kao Europljani, a to je da se držimo zajedno. No to je jako teško u situaciji kad imamo jednu državu članicu koja se ne pridržava naših zajednički dogovorenih pravila. Imamo Mađarsku koja stalno pokušava potkopati snagu Europske unije”, rekla je Reintke.

Iratxe García Pérez, predsjednica skupine Progresivni savez saveza socijalista i demokrata, također je upozorila da je EU suočena s više prijetnji. “Na istočnoj strani je Putin s ruskom agresijom na Ukrajinu, na zapadu Trump s carinama, a iznutra Putinovi i Trumpovi saveznici poput Mađarske i Orbana”, rekla je španjolska eurozastupnica.

Mađarska zastupnica Kinga Gal (Patrioti za Europu/Fidesz) odgovorila je na prozivanje mađarskog premijera poručivši da “EU ne treba braniti demokraciju od Viktora Orbana” i da je jučer bio “mračan dan za demokraciju u Francuskoj”, misleći na čelnicu francuske krajnje desnice Marine Le Pen koja je proglašena krivom za zloupotrebu sredstava EU-a i kažnjena petogodišnjom zabranom obnašanja javnih dužnosti.

Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko (EPP/HDZ), članica Izaslanstva za odnose sa Sjedinjenim Državama, ocijenila je da se “multilateralni poredak mijenja pred našim očima” te bi se EU konačno “trebao pozicionirati s partnerima s kojima dijelimo demokratske vrijednosti i jasnu dugoročnu stratešku viziju”.

Unija se treba dogovoriti i izglasati “sve te trgovinske sporazume kojima se hvalimo”. “Od Mercosura do Norveške, Švicarske i drugih koji dolaze. Situacija na našim granicama je sve više zabrinjava i moramo biti u stanju zaštititi svoje trgovačke puteve istom snagom kako bismo nastavili trgovati s novostečenim partnerima. Nitko drugi to neće učiniti umjesto nas”, rekla je Zovko.

Hrvatski eurozastupnik Karlo Ressler, također iz redova pučana, ocijenio je da se “mir i sigurnost u Europi više se ne uzimaju zdravo za gotovo, a slobodnu trgovinu više se ne vidi kao nekakav čarobni štapić za liberalnu demokraciju”.

“Usprkos poteškoćama, imamo trgovinsku i gospodarsku snagu. Trebamo manje koreografije, a više konkretnih rezultata u pojednostavnjenju i smanjenju administrativnog opterećenja, zajedničkom tržištu kapitala, partnerstvima s trećim zemljama u sprječavanju nezakonitih migracija i pametnijim ulaganjima u obranu”, rekao je Ressler uz ocjenu da “protekcionizam nije nijednu naciju doveo do blagostanja, jer carine štete svima”.

Desni zastupnici kritizirali su na raspravi klimatske politike i provedbu istih.

“Narod poziva na niže životne troškove i manje regulacije, a Europa se još uvijek drži nerealne zelene ideologije. Naši zeleni ciljevi iz prošlosti nisu kompatibilni s našim trenutačnim prioritetima. Prestroge zelene politike su razlog zašto se poduzeća i kućanstva muče”, rekao je finski zastupnik Sebastian Tynkkkynen iz redova Europskih konzervativaca i reformista.

EU mora osnažiti svoju konkurentnost

Čelnici država članica založili su se na sastanku Europskog vijeća 20. ožujka za jačanje europske obrambene spremnosti do 2030. godine, ali i povećanja konkurentnosti europskog gospodarstva.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u utorak eurozastupnicima da Europa mora povećati konkurentnost jer će to značiti “veću gospodarsku otpornost, kvalitetna radna mjesta i bolje plaće za građane”, dodavši da se to neće postići bez “većeg ulaganja u obrazovanje, istraživanja, inovacije i vještine”.

Costa je dodao da Europa mora produbiti savezništva s državama koje slično razmišljaju. “Nemoguće je samostalno odgovoriti na klimatske promjene, zaštititi oceane i bioraznolikost”, rekao je Costa.

Von der Leyen je rekla eurozastupnicima da je potrebno ukloniti prepreke jedinstvenom tržištu jer one koče poslovanje u EU-u.

Naglasila je da će Europa otvoriti vrata brzorastućim tržištima u svijetu i da EU već ima trgovinske sporazume sa 76 zemalja, a nedavno je zaključila trgovinske sporazume s Mercosurom (trgovinskim blokom južnoameričkih država), Meksikom i Švicarskom.

Predsjednica Komisije izdvojila je još suradnju s Južnom Afrikom i pregovore o trgovinskoj suradnji s Indijom, Indonezijom i Tajlandom.