Fitch signalizira moguće sniženje rejtinga Eurocleara zbog planova za rusku imovinu

Agencija Fitch signalizirala je u utorak da bi mogla sniziti ocjenu dužničkih papira Eurocleara zbog mogućih pojačanih pravnih i likvidnosnih rizika koje nose planovi EU-a o upotrebi imobilizirane ruske imovine.

Bilanca Euroclear Banka pokazivala je na kraju rujna ukupnu vrijednost od 227 milijardi eura, uključujući i 193 milijarde eura “vezanih za sankcioniranu rusku imovinu”, prema poslovnom izvješću objavljenom krajem listopada.

Sankcije su blokirale plaćanje kuponskih kamata i povrat glavnice po dužničkim papirima pa se ti iznosi akumuliraju u bilanci Euroclear Banka, dodaje se.

Odluka agencije ukazuje da je potrebno razjasniti pojedinosti predloženog zajma Ukrajini, objavio je u srijedu Euroclear, istaknuvši da se priprema za niz scenarija.

Taj novac uložen je trenutno u prekonoćne depozite u Europskoj središnjoj banci (ECB), napominje Reuters.

EU pak želi da Euroclear, umjesto u prekonoćne depozite, uloži ruski novac u obveznice koje bi izdala Europska komisija, s kuponskom kamatom od nula posto. Unija bi potom taj novac upotrijebila za izdavanje zajma Ukrajini koja bi ga vratila nakon to od Rusije u sklopu mirovnog sporazuma dobije ratnu odštetu.

Fitch pak ocjenjuje da plan EU-a potencijalno nosi pojačane pravne i likvidnosne rizike za Euroclear, naznačivši da bi mogao sniziti njegov važeći dugoročni rejting ‘AA’.

Nedostatna pravna i likvidnosna zaštita mogla bi dovesti do nepovoljnog rasporeda rokova dospijeća u bilanci Eurocleara ako se otvori mogućnost isplate vrijednosnih papira u vlasništvu ruske središnje banke, objašnjava agencija, uz napomenu da su šanse za takav ishod male, ali su u posljednje vrijeme ipak blago uvećane.

Tome valja dodati i da bi rizik sudskog spora mogao značajno porasti ako se u dovoljnoj mjeri ne neutralizira pravnom zaštitom u strukturi kredita koji EU namjerava odobriti Ukrajini, naglašavaju u Fitchu.

Ruska središnja banka već je krajem prošlog tjedna podigla tužbu protiv Eurocleara na arbitražnom sudu u Moskvi zbog “nezakonitih postupaka” i planova Europske unije o upotrebi njezine zamrznute imovine, potražujući isplatu 18,1 bilijun rubalja (192,2 milijarde eura), prema službi za odnose s javnošću moskovskog suda.

Klirinška kuća već je naznačila da bi mogla poduzeti pravne korake kako bi blokirala naloge Europske komisije ili Vijeća Europske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine, uz izjavu čelnice Eurocleara Valerie Urbain da bi čak i neizravna zapljena predstavljala rizik za cijelu eurozonu.

Ako se ruski novac iskoristi za, primjerice, financiranje zajma Ukrajini, međunarodni investitori smanjit će ulaganja u eurozonu, što bi posljedično negativno utjecalo na financijske potrebe u Europi, objasnila je Urbain u intervjuu za francuski list Le Monde.

Glasnogovornik Eurocleara rekao je pak u osvrtu na Fitchevo upozorenje da su “uvjereni” da će se, “uz odgovarajuće sveobuhvatne zaštitne mehanizme” značajnim rizicima kojima je klirinška kuća izložena upravljati “primjereno, na kraći i na dulji rok”.

Fitch je pak napomenuo da planira riješiti pitanje Euroclearovog rejtinga “nakon što dobije dovoljno jasne detalje o postupku i i o formatu dodjele kredita, ako ta odluka bude donesena”.

“Ako dogovor bude postignut na sastanku Europskog vijeća zakazanom 18. i 19. prosinca 2025. godine, još će morati biti proveden na razini EU-a i na razini pojedinih država-članica”, podsjećaju.