Fortenova grupa zaključila ugovor o refinanciranju s vodećom europskom bankarskom grupacijom

Fortenova grupa je potpisala ugovor o refinanciranju postojećeg zaduženja u iznosu od 550 milijuna eura sa Zagrebačkom bankom i UniCredit Group-om. Efektivni datum refinanciranja je 1. listopada 2025.

Ovim aranžmanom, koji predstavlja najveće privatno korporativno financiranje u Republici Hrvatskoj koje je aranžirala jedna bankarska grupacija, Fortenova grupa ostvaruje važan korak u daljnjoj stabilizaciji i jačanju svoje financijske pozicije. Ujedno, riječ je o prvom bankarskom financiranju koje je Grupa realizirala na tržištu od svog osnutka 2019. godine. Od tada, Fortenova grupa sustavno provodi strategiju razduživanja putem prodaje imovine i povećanja profitabilnosti, čime je značajno smanjila razinu zaduženosti. Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) danas je unutar raspona koji odgovara investicijskom kreditnom rejtingu.

Ovim potezom Zagrebačka banka i UniCredit Group još jednom su pokazale da prepoznaju stratešku važnost poslovanja Fortenova grupe na tržištima jugoistočne Europe. Kao banke sa sjedištem u Europskoj uniji, dokazale su da imaju kapacitet konkurirati globalnim financijskim institucijama u pružanju podrške velikim i važnim poslovnim sustavima.

„Ponosni smo što smo danas potpisali ugovor o refinanciranju s našim dugogodišnjim partnerom – Fortenova grupom. Transakcija koju smo odradili zajedno s UniCreditom kao glavnim kreditorom, najveća je transakcija na hrvatskom bankarskom korporativnom tržištu te, vjerujemo, i važan oslonac u daljnjim planovima ove Grupe. Ovime je još jednom potvrđena strategija UniCredita, kao jedne od vodećih europskih banaka i njene ključne uloge u razvoju snažnih europskih kompanija i gospodarstva Europe“ – izjavio je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke, povodom potpisivanja ugovora.

„Ovaj ugovor je veliko finale razdoblja u kojem smo Fortenova grupu, u samo godinu dana od završetka vlasničke transformacije, doveli do razine zaduženosti koja joj omogućuje uvjete financiranja kakve imaju kompanije s investicijskim kreditnim rejtingom. Iza nas su brojne ključne operacije – od dezinvestiranja dijelova Grupe koji nisu bili u funkciji temeljne djelatnosti, do niza procesa kojima smo dodatno konsolidirali i unaprijedili poslovanje kroz operativna restrukturiranja i jačanje troškovne efikasnosti naših kompanija. Rezultat toga je rast prihoda i operativne dobiti u svim našim ključnim segmentima. Istovremeno, postavili smo jasne strateške okvire za sljedeće razvojno razdoblje, u kojem će fokus biti na maloprodaji, proizvodnji hrane i pića te distribuciji. Zahvaljujući povoljnijim uvjetima financiranja, moći ćemo te djelatnosti podržati novim investicijama u znatno većoj mjeri nego dosad.“– komentirao je potpisivanje ugovora Damir Spudić, član Upravnog odbora i izvršni direktor Fortenova grupe za financije.

„Od početka poslovanja Fortenova grupe, od 2019. do danas, smanjili smo bruto dug s dvije milijarde eura na 650 milijuna eura, dok smo istovremeno EBITDA-u Grupe više nego udvostručili. Nakon vlasničkih promjena i izlaska sankcioniranih dioničara iz naše strukture, mogli smo se u potpunosti posvetiti poslovanju, restrukturiranju operativnog i nekretninskog portfelja te provedbi naše vizije budućnosti Grupe – i to uz znatno bolje preduvjete za ostvarenje postavljenih ciljeva. Zahvaljujem Zagrebačkoj banci i UniCredit Group-u na ukazanom povjerenju te se radujem daljnjoj suradnji. Današnji datum nosi i posebnu simboliku – točno je šest godina otkako smo na Skupštini dioničara potvrdili prvi ugovor o financiranju s HPS-om. I njima dugujemo veliku zahvalnost jer su nas financijski podržali u trenucima kada to – zbog složene vlasničke i kreditne strukture, kao i nepovoljnih globalnih okolnosti – nije bilo ni jednostavno ni uobičajeno. No upravo nas je ta podrška dodatno motivirala da što prije promijenimo okolnosti i pretvorimo ih u svoju prednost. Današnji ugovor potvrda je da smo u tome uspjeli.“– rekao je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

„Raduje nas što je upravo Zagrebačka banka, kao vodeća hrvatska banka, omogućila financiranje najveće hrvatske kompanije, koja je s više od 45 tisuća zaposlenika i najveći privatni poslodavac u regiji. Ponosna sam na tim Zagrebačke banke koji je kroz iznimnu suradnju s klijentom i matičnom grupacijom realizirao vrlo kompleksnu transakciju, ujedno i najveću na hrvatskom bankarskom korporativnom tržištu. Ovim financiranjem nastavljamo snažno podupirati prehrambeni sektor, kao i cjelokupno gospodarstvo Hrvatske, ali i regije“ – dodala je Aleksandra Rašić, članica Uprave Zagrebačke banke za korporativno bankarstvo.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se