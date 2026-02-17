Fortenovin Mercator je pisao nekim velikim slovenskim dobavljačima, oni su u šoku

Neka slovenska poduzeća ovih je dana iznenadilo pismo Mercatora o raskidu ugovora o suradnji. Što stoji u pozadini tih otkaza, što kažu u trgovačkom lancu, što dobavljači i drugi akteri?

Prema neslužbenim informacijama Forbesa Slovenija, Mercator, koji je u vlasništvu hrvatske Fortenove, posljednjih je dana nekim dobavljačima poslao dopis da s njima do daljnjega više neće surađivati. Riječ je navodno o velikim i etabliranim slovenskim tvrtkama poput Medexa, Dane, Merita, Ptujske kleti i Gee olja.

U Mercatoru odlučno negiraju da je riječ o više desetaka dobavljača, kako se neslužbeno može čuti. Radi se o nekoliko dobavljača, pojasnili su nam te dodali da su otkazi ugovora isključivo posljedica poslovne odluke koja se odnosi na odnos između Mercatora i dobavljača.

Dobavljači koje je dopis, prema našim informacijama, iznenadio jer je riječ o dugogodišnjoj suradnji s „najboljim susjedom“, u izjavama su iznimno suzdržani. Aleša Mižigoj, direktorica i suvlasnica Medexa, izjavila je tek da s Mercatorom još razgovaraju i da ne može ništa reći dok pregovori traju. Inače, otkazni rok u slučaju raskida ugovora iznosi tri mjeseca.

Nazvali smo i više drugih poduzeća s kojima je Mercator navodno raskinuo ugovore o suradnji, no događanja nisu željeli službeno komentirati. Među dobavljačima se neslužbeno može čuti da će se ključni pregovori odviti u ponedjeljak i utorak, kada bi trebalo biti jasno koliko su ozbiljne namjere trgovca.

Željeli su dobru lokaciju, ali ju je dobio Spar

Prema informacijama Forbesa Slovenija, dobavljači bi mogli biti kolateralna žrtva spora između najvećeg slovenskog trgovca i fondova Alfi. Navodno su dopis primile tvrtke u vlasništvu ulagača u spomenuti fond, odnosno poduzeća u kojima fondovi Alfi imaju vlasnički udio. Primjerice, Dana i Gea u vlasništvu su Plaste Franca Freliha, koji je ulagao u Alfijeve fondove, a među njihovim ulagačima nalaze se i Medex, Merit International te ACH Invest, koji je jedan od vlasnika Ptujske kleti.

Razlog spora navodno je posao davanja u najam prostora u trgovačkom centru Planet Koper. Centar je od jeseni 2024. u vlasništvu nekretninske tvrtke AC2, čiji su vlasnici fondovi Alfi Re i Plavi Realestate, koji je u polovičnom vlasništvu fondova Alfi.

Mercator se s njima navodno mjesecima pregovarao o najmu prostora za prehrambenu trgovinu, koju je prošle godine još unajmljivao Engrotuš, te o kupnji nekih drugih nekretnina koje je fond kupio od Engrotuša. No na kraju je Alfi prostor za trgovinu u Kopru navodno dao u najam Sparu, iako je Mercator, uvjeren da će upravo oni dobiti prostore u Kopru, zbog toga zadržavao druge investicije i već tražio zaposlenike.

Nije poznato kada se točno sve to odvijalo. U Sparu su odgovorili da je ugovor o najmu za lokaciju u Kopru već sklopljen, ali nisu naveli kada je potpisan. Delo je 30. prosinca izvijestio da s novom godinom Tuš nakon 15 godina napušta Planet Koper, pa je ugovor vjerojatno potpisan tada. Spar je u posljednje vrijeme tražio više profila zaposlenika za rad u trgovini u Planetu Koper. Trenutačno na svojoj internetskoj stranici ima oglas za mesara.

U fondovima Alfi zasad nisu odgovorili na pitanja Forbesa Slovenija. I u Mercatoru su im na pitanje jesu li dopisi dobavljačima povezani s njihovim pregovorima o najmu i kupnji nekretnina u vlasništvu fondova Alfi odgovorili da poslovne odnose i odluke ne komentiraju.



Andreja Lončar i Bojana Humar, Forbes Slovenija