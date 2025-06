Gavrilović dobio posao nabave 100 tona mesnih konzervi za državu

Gavrilović i Podravka javili su se na natječaj za nabavu 100 tona mesnih konzervi, a posao je dodijeljen Gavriloviću.

Završen je natječaj Ravnateljstva za robne zalihe za nabavu 100 tona mesnih konzervi. Forbes Hrvatska o natječaju koji je prednost davao tvrtkama koje ih mogu isporučiti u vrlo kratkom roku, izvještavao je u travnju.

Procijenjena vrijednost natječaja bila je 420.000 eura plus PDV, a na njega su se javili Gavrilović i Podravka. Gavrilovićeva ponuda iznosila je 372.000 eura plus PDV, a Podravkina 465.000 eura plus PDV, odnosno 45.000 iznad procijenjene vrijednosti.

Iz tog razloga Podravkina ponuda ocijenjena je kao neprihvatljiva, dok je Gavrilovićeva dobila maksimalnih 100 bodova natječaja. Predmet natječaja bile su svinjske konzerve s udjelom mesa od najmanje 56 posto težine 100 do 150 grama.