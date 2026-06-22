HEP gradi tri sunčane elektrane na kvarnerskim otocima

HEP na području Primorsko-goranske županije privodi kraju izgradnju dviju sunčanih elektrana – Sunčane elektrane Unije, koja će pokrivati godišnje potrebe Unija za električnom energijom te Sunčane elektrane Cres, a planira se izgradnja još jedne, Sunčane elektrane Ustrine, nedaleko Osora na Cresu.

Po podacima iz HEP-a, izgradnja Sunčane elektrane Unije je pri kraju, a riječ je o elektrani priključne snage 1 MW te ulaganju od 1,6 milijuna eura.

Procijenjena prosječna godišnja proizvodnja od 1,6 milijuna kWh neizravno će pokrivati ukupne godišnje potrebe stanovnika Unija za električnom energijom jer će elektrana proizvedenu energiju isporučivati u mrežu, odnosno u hrvatski elektroenergetski sustav.

Puštanje u rad Sunčane elektrane Unije očekuje se u zadnjom tromjesečju 2026. godine.

Sunčana elektrana Cres projektirana je s priključnom snagom od 6,5 MW, a njena očekivana godišnja proizvodnja električne energije je približno 9 milijuna kWh, što odgovara potrošnji oko 2500 kućanstava.

Taj se projekt realizira u suradnji s Končarom i u završnoj je fazi. Većina radova je izvedena te je postavljeno svih 20.330 fotonaponskih modula.

U tijeku su završne aktivnosti potrebne za puštanje elektrane u pogon pa se početak komercijalnog rada očekuje ujesen.

HEP na Cresu planira izgradnju još jedne, Sunčane elektrane Ustrine, nedaleko Osora, snage 9,9 MW, a projekt se razvija u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Malim Lošinjem, naveli su iz HEP-a

Prema podacima iz Primorsko-goranske županije, kvarnerski otoci u zimskom razdoblju imaju potrebe za oko 50 MW električne energije, a ljeti su, zbog turizma, potrebe gotovo dvostruko veće.

Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović nedavno je najavio te je za Hinu potvrdio da će se, u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Kvarner, izraditi cjelovita strategija razvoja otočnih energetskih kapaciteta, kojom se želi ostvariti proizvodni potencijal od oko 50 MW na kvarnerskim otocima, dodavši kako je to smjer koji može pridonijeti njihovoj energetskoj neovisnosti i održivom razvoju.