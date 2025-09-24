HEP priprema natječaj za projektiranje vrelovodne mreže vrijedan dva milijuna eura plus PDV

HEP u Zagrebu planira zamjenu vrelovoda na više lokacija. Tim povodom priprema natječaj za projektiranje vrelovodne mreže vrijedan 2,08 milijuna eura plus PDV.

HEP – Toplinarstvo najavilo je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za projektiranje zamjene vrelovodne mreže na području Zagreba od 2027. do 2030. godine. Procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma za projektiranje iznosi 2,08 milijuna eura plus PDV.

Natječaj je podijeljen u tri grupe. Prva obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta vrelovoda raspona nazivnih promjera DN25 – DN800. On se odnosi na Magistralu Zapad, Vukovarsku, Ruždjakovu, HRT naselje Borovje. Druga obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta vrelovoda raspona nazivnih promjera DN40 – DN800. On se odnosi na Magistralu Istok i naselja Rudeš, Fallerovo šetalište i Špansko. Treća grupa obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta vrelovoda raspona nazivnih promjera DN20 – DN300. On se odnosi na naselja Gredice, Vrbani, Travno, Dugave, Središće, Sloboština i Velesajam.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja natječaja je cijena s utjecajem od 90 posto, dok se 10 posto bodova dodjeljuje na temelju iskustva stručnjaka.

HEP će 70 posto iznosa platiti nakon izrade glavnog i izvedbenog projeka, 20 posto nakon izdavanja pravomoćne građevinske dozvola, a 10 posto po završetku izgradnje i izvršene usluge projektantskog nadzora.