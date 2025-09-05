HGK: Važno učvrstiti poziciju Hrvatske u obrambenoj i sigurnosnoj arhitekturi Europe

Povezivanje domaćih industrijskih potencijala s obrambenim potrebama i uključivanje hrvatskih tvrtki u međunarodne dobavne lance važno je kako bi se učvrstila pozicija Hrvatske u obrambenoj i sigurnosnoj politici Europe, poručeno je s 3. regionalne konferencije “Požega 2025 Mislimo gospodarski, razvijamo regionalno”.

Tu konferenciju organizirao je Sektor za industriju i održivi razvoj HGK; Županijska komora Požega i Požeško-slavonska županija, a na njoj se okupio niz sudionika iz tvrtki i organizacija koje se bave razvojem obrambenih sustava i proizvoda te druge, izvijestili su iz HGK.

Na konferenciji je istaknuto da hrvatska obrambena industrija obuhvaća više od 100 tvrtki s više od 3000 zaposlenih, uz godišnju proizvodnju u vrijednosti od oko 220 milijuna eura, od čega više od 90 posto ide u izvoz.

Direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac podsjetila je da je HGK 2013. osnovala Zajednicu obrambene industrije, kada geopolitička situacija još nije bila toliko složena kao danas, a ta je zajednica postala važna platforma suradnje između industrije, države i međunarodnih partnera.

“Pokrećemo mapiranje obrambene industrije s ciljem izrade baze podataka potencijalnih partnera te procjene mogućnosti buduće suradnje. Jedna od aktivnosti je i promocija članova kroz Katalog obrambene industrije, a djelujemo i kao nacionalna kontakt točka za industrijsku suradnju s NATO-om, organiziramo industrijske dane, B2B susrete i povezivanje s vodećim europskim kompanijama. Cilj je ojačati kapacitete hrvatskih tvrtki, uključiti ih u europske programe i učvrstiti poziciju Hrvatske u europskoj obrambenoj i sigurnosnoj arhitekturi”, kazala je Šćulac.

Suosnivač osječke tvrtke Orqa, koja se bavi razvojem rješenja za dronove i sustave, Ivan Jelušić naglasio je da je u Hrvatskoj moguće razvijati i prozvoditi ključne komponente za takve sustave, što radi i Orqa, koja iz Slavonije u svijet šalje globalno konkurentne proizvode.

Poručio je da u zemlji ima dosta domaće snage i znanja mladih ljudi koji su sposobni prilagoditi se najzahtjevnijim izazovima, pa i u kontekstu obrane, gdje tehnologija također preuzima primat.

“Inženjeri postaju glavni akteri u oblikovanju suvremenih obrambenih sustava, a ulaganje u obrambene kapacitete znači i sigurniju budućnost. Tu lokalna zajednica ima beskrajno puno prilika, važno je samo odvažiti se napraviti korak prema realizaciji svojih ideja”, smatra Jelušić.

Predsjednik uprave slavonskobrodske tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila Marko Ćosić kazao je da razvijaju, održavaju i isporučuju specijalna vozila sektora obrane, teretne vagone te komponente koje jačaju sigurnost i pouzdanost europske infrastrukture i mobilnosti.

“Tradicija, inovativnost i iskustvo u proizvodnji čine nas pouzdanim partnerom obrambenih i transportnih sustava diljem Europe. Cilj nam je povezati regionalne kapacitete s europskim potrebama te graditi snažna partnerstva za sigurniju i održiviju budućnost”, dodao je Ćosić, predsjednik Uprave Đuro Đaković Grupe.

Uskoro ugovor o izgradnju regionalnog centra za voće i povrće

Osim o obrani, na konferenciji se razgovaralo i o važnosti poljoprivrede i unapređenju sustava proizvodnje hrane s naglaskom na izgradnju regionalnog centra za voće i povrće, na području Požeško-slavonske županije, za što je odobreno 10 milijuna eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost (NPOO).

“Uskoro slijedi potpis ugovora s izvođačem, a sama realizacija omogućit će poljoprivrednicima pristup najsuvremenijoj tehnologiji i infrastrukturi, kako bi svoje proizvode mogli prodavati ne onda kada moraju, nego kada za njih mogu postići najbolju cijenu”, najavila je županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić.