HPK najavljuje nastavak aktivnosti na izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) priopćila je kako od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva od rujna očekuje nastavak aktivnosti povezanih s izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, uz prihvaćanje prijedloga poljoprivrednika.

HPK smatra da sadašnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu nije dobar i tvrdi da to pokazuju brojni primjeri na terenu, te da se hitno treba izmijeniti.

Očekuje da će tijekom jeseni biti pokrenut rad povjerenstva o izmjenama zakona te da će se uvažiti stavovi HPK-a.

“Sve što je HPK predložio išlo je u dobrom smjeru, a pojedine prijedloge Ministarstvo poljoprivrede je prihvatlo, međutim kada je konačni tekst zakona usvojen dobrim dijelom je izgubio svoj prvotni smisao. Tada smo u dopisu Ministarstvu i Vladi, zatražili obustavu svih natječaja, dok se Zakon o poljoprivrednom zemljištu ne promijeni”, navode u priopćenju.

Najavljuje se da će daljnje aktivnosti komore ovisiti o zajedničkom stavu Upravnog odbora i svih odbora HPK-a jer je to jedini način da se ide s jedinstvenim stavom o zakonu. Ujedno se ističe da su istupi pojedinih članova HPK-a (OPG-ovi su obavezni su članovi HPK) samovoljni i ne održavaju usuglašeni stav Upravnog odbora HPK-a.

Pri tome, kako se navodi, zakon treba biti pravedan i u funkciji poljoprivredne proizvodnje, investicija i razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane.

HPK ocjenjuje da je dosadašnja suradnja s Ministarstvom bila korektna: ponovo se održavaju sastanci po odborima, a pokrenute su i redovite mjesečne koordinacije osobito o međunarodnim pitanjima i zajedničkim stavovima o novoj EU-ovoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici.

Upravni odbor HPK još je u ožujku 2024. godine zatražio hitno stavljanje van snage Zakona o poljoprivrednom zemljištu te je, kako se podsjeća, tada tražio sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem.