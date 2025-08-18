Hrvatska lider u EU po rastu broja novoosnovanih tvrtki od 2021. godine

Hrvatska je nakon Grčke država s najboljim trendom rasta osnivanja tvrtki od 2021. godine. Dosta dobro kotira i po pitanju smanjenja trenda broja bankrotiranih tvrtki.

Eurostat je objavio podatke o kretanju broja novoosnovanih i propalih tvrtki, a Hrvatska se našla na vrhu Europske unije po rastu broja novoosnovanih tvrtki. Podaci prikazuju kretanje broja po kvartalima uz 2021. godinu kao početnu godinu.



U odnosu na nju (odnosno njezin kvartal), broj novoosnovanih tvrtki u Hrvatskoj u drugom kvartalu 2025. godine bio je veći za 33,3 posto. To je najveći rast u Europskoj uniji nakon Grčke koja je ostvarila 34,7 posto rasta u toj kategoriji. Obrazloženja nema, pa se može samo nagađati koji je uzrok tolikog rasta interesa za poduzetništvo. Nije poznato jesu li pomogli poticaji za osnivanje obrta i tvrtki za nezaposlene.

Veliki rast bankrota u Grčkoj

Kad je u pitanju kretanje broja tvrtki koje su bankrotirale, ni tu trend za Hrvatsku nije loš. On je u drugom kvartalu 2025. godine 37,2 posto manji nego 2021. godine te je trend u Hrvatskoj ponovno među najboljima. Grčka je i u ovoj kategoriji rekorder, no negativni – broj bankrota rastao im je za 343,3 posto.

Gleda li se broj novoregistriranih tvrtki u 27 država Europske unije, brojevi znatno manje odskaču. U cijelom razdoblju broj novoregistriranih u drugom kvartalu porastao je za 6,1 posto. No, broj bankrota porastao je u prosjeku za 67 posto.

Uspoređuju li se samo zadnja ovogodišnja dva kvartala, broj EU biznisa rastao je za 4,6 posto. Najveći rast bio je u području transporta (13,1%), informacija i komunikacija (8,2%) i financijskih usluga (5,2%). Broj bankrota smanjio se za 1,7 posto. Najviše se povećao u sektoru informacija i komunikacija (13,6%) te građevini (8,1%). Najveće smanjenje bilo je u uslugama smještaja i prehrane (-7,5%) te trgovini (-3,7%).