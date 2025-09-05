Hrvatska rastom gospodarstva u drugom kvartalu pri vrhu EU-a

Hrvatska je u drugom tromjesečju bila u skupini zemalja EU-a s najvećim rastom gospodarstva, uz bok Danskoj i Rumunjskoj, pokazale su nove procjene europskog statističkog ureda.

Gospodarska aktivnost u eurozoni i EU porasla je pak marginalno u drugom tromjesečju, prema sezonski prilagođenim podacima, za 0,1 odnosno za 0,2 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, izračunali su statističari, potvrdivši procjenu objavljenu sredinom kolovoza.

U razdoblju od siječnja do ožujka, BDP je u zoni primjene zajedničke europske valute bio uvećan za 0,6 posto i za 0,5 posto na razini Unije.

Godišnja usporedba pokazuje rast aktivnosti u drugom tromjesečju od 1,5 posto u eurozoni i od 1,6 posto u EU, objavio je Eurostat, podigavši obje procjene za 0,1 postotni bod.

Pozitivan doprinos rastu BDP-u u drugom tromjesečju na oba su područja pružile osobna i državna potrošnja te promjene u zalihama, pokazuju podaci.

Hrvatska uz Dansku i Rumunjsku

Daleko je najsnažnije u razdoblju od travnja do lipnja porastao BDP Danske, za 1,3 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca.

Slijedi Hrvatska gdje je gospodarska aktivnost u drugom kvartalu, prema sezonski prilagođenim podacima, uvećana za 1,2 posto u odnosu na prethodno tromjesečje kada je prema revidiranom podatku bila porasla za 0,4 posto. Procjena iz kolovoza bila je pokazivala rast u prva tri ovogodišnja mjeseca od 0,3 posto.

I rumunjsko gospodarstvo poraslo je u razdoblju od travnja do lipnja za 1,2 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca. Pad aktivnosti na tromjesečnoj razini bilježile su samo Finska, za 0,4 posto, Njemačka, za 0,3 posto, i Italija, za 0,1 posto.

Irska na čelu

Irska je i u drugom tromjesečju prednjačila rastom aktivnosti na godišnjoj razini, za čak 18,0 posto. Sa velikim odmakom slijede Bugarska i Cipar gdje je porasla za 3,4 odnosno za 3,3 posto.

Blizu je i Hrvatska s rastom aktivnosti u drugom tromjesečju od 3,2 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Isti postotni rast bilježila je i u prva tri ovogodišnja mjeseca, čime je Eurostat podigao procjenu iz kolovoza za 0,1 postotni bod.

U skupinu zemalja sa stopama rasta od nekih tri posto svrstale su se i Litva i Poljska, pokazuju tablice statističkog ureda.

Finsko gospodarstvo stagniralo je pak u odnosu na drugi kvartal lani. Pad je zabilježio samo Luksemburg, od 0,2 posto, pokazuju Eurostatovi podaci.

