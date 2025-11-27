Hrvatska se kandidira za sjedište Carinskog tijela Europske unije

Vlada je u četvrtak donijela odluku o kandidaturi Hrvatske za sjedište Carinskog tijela Europske unije, u poslovnoj zgradi izgrađenoj za potrebe Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe – SEECEL, u Ulici Radoslava Cimermana u Novom Zagrebu.

To je zgrada u kojoj je trenutačno privremeno sjedište Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, jer je rektorat preseljen s obzirom na to da je zgrada na Trgu Republike Hrvatske teško oštećena u potresu i u procesu je obnove.

Europska komisija je u sklopu reforme Carinske unije predložila osnivanje Carinskog tijela Europske unije, koje bi unaprijedilo koordinaciju, analizu rizika, IT-sustave, edukaciju i krizni menadžment na razini Europske unije, objasnila je na sjednici Vlade državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić.

Vijeće Europske unije i Europski parlament su dogovorili kriterije za odabir sjedišta, nakon čega je 17. listopada ove godine objavljen poziv državama članicama za podnošenje prijava.

Ciljani rok useljenja je 1. srpnja 2028. godine, uz postupno popunjavanje osoblja kroz devet godina te financijski model koji uključuje devetogodišnje sufinanciranje troškova i zakup na 20 godina s mogućnošću produljenja.

Troškovi održavanja i režija iznosili bi 360 tisuća eura godišnje.

Službene kandidature dosad su potvrdile Francuska, Poljska, Španjolska, Portugal, Italija, Nizozemska i Belgija.