BYD automobili daleko su skuplji u Hrvatskoj nego u Kini. Hrvoje Prpić: “Misli da nije zbog carina”

BYD već neko vrijeme otvara tvornice i prodajne salone u Europi, a sada je na red došla i Hrvatska. U srijedu su predstavili četiri modela s kojima kreću u osvajanje tržišta. Riječ je o tri sportske limuzine i jednom SUV-u koje krasi vrhunska tehnologija. Predsjednik Strujnog kruga Hrvoje Prpić hvali ih, no kaže kako su cijene puno više nego u Kini.

Kineska marka BYD obilježila je u srijedu navečer svoj dolazak na hrvatsko tržište. Forbes Hrvatska do sada je objavio niz članaka o toj marki čiji su električni modeli, uz Tesline, najprodavaniji u svijetu.

Njihov salon otvoren je prije dva mjeseca u Savskoj ulici u Zagrebu, no tek sad su službeno predstavili svoje planove za hrvatsko tržište. A oni su ambiciozni. BYD do kraja godine planira otvoriti još sedam prodajnih mjesta. Do kraja 2026. godine ih planira imati 15, a do kraja 2028. godine najmanje 20. Po pitanju prisutnosti mreže do te godine žele biti na razini tri vodeća brenda u Hrvatskoj.

Sigurne baterije i vrhunsko ubrzanje

Trenutačno u Europi imaju preko 1000 prodajnih mjesta, preko kojih nude devet svojih modela. Za početak, u Hrvatskoj planiraju nuditi četiri modela: električne modele BYD Sealion, BYD Seal i BYD Seal U te hibrid BYD Seal U DM-i. Svi modeli dužine su oko 480 centimetara. Sealion je SUV, a Sealovi sportske limuzine.

Jedna od prednosti kineske tehnologije su blade baterije koje su puno sigurnije od klasičnih litij-ionskih baterija. Testovi probijanja baterije čavlom koje simuliraju uvjete oštećenja pri sudarima i izazivanje kratkog spoja pokazali su kako kod blade baterija ne dolazi do pojave dima ili vatre, dok površinska temperatura baterije u testu dosegne tek 30 do 60 stupnjeva. Kod litijskih baterija ona u istim uvjetima iznosi oko 600 stupnjeva.

BYD je predstavio i brojne druge karakteristike modela koji imaju i impresivne performanse. Sealion koji teži više od dvije tone do 100 kmh dolazi za samo 4,5 sekundi. Manje probleme imali su tek u prezentaciji uživo u kojoj automobil nije iz prvog pokušaja reagirao na glasovno upravljanje, no kroz slične situacije vjerojatno su u nekom trenutku prošli svi koji koriste Appleove ili Googleove AI asistente Siri ili Alexu.

Cijene u Hrvatskoj puno više nego u Kini

BYD na tržište ulazi kao uvoznik s partnerima – dealerima, uz servise i postprodajne usluge. Distributeri za BYD su Auto Hrvatska i Harmony New Energy Auto Service Zagreb.

U publici koja je pratila predstavljanje bio je i predsjednik udruge Strujni krug Hrvoje Prpić. Za Forbes Hrvatska rekao je kako je BYD vrh tehnologije koja se trenutačno nudi u svijetu. No, cijene koje su predstavili po njegovom su mišljenju previsoke u odnosu na one u Kini. Kaže da najjeftiniji SEAL U DM-i u Kini starta već od oko 10.000 eura, dok su u Hrvatskoj cijene puno više. Na prezentaciji se moglo vidjeti kako taj model košta od 39.500 eura na više. Raspon cijena zatvara Sealion s najboljom opremom, za koji treba izdvojiti 56.490 eura.

Na pitanje jesu li cijene takve zbog carina, kaže da misli da nije, jer kaže da i Tesla ima carine, a njihovi modeli su tek 20 posto skuplji nego u Kini.

Pogled na cijene BYD-ovih modela u europskim državama otkriva kako su i u njima cijene slične onima u Hrvatskoj.