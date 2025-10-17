Do 2030. nestat će gotovo 100 milijuna radnih mjesta – ali postoji način da vaše ne bude među njima

Uz pomoć HZZ vaučera moguće je besplatno završiti mnoge programe obrazovanja, a trenutno su izuzetno popularni oni o temeljnim digitalnim vještinama i društveno-odgovornom poslovanju Učilišta Libar.

U posljednjih nekoliko godina tržište rada prolazi kroz najdublju transformaciju od industrijske revolucije. Prema procjenama World Economic Foruma, do 2030. godine nestat će oko 92 milijuna radnih mjesta, ali će istodobno nastati čak 170 milijuna novih. Gotovo 22 posto postojećih zanimanja doživjet će značajne promjene u sadržaju rada – što znači da će mnogi poslovi zahtijevati potpuno nove vještine i znanja.

U takvom okruženju cjeloživotno učenje više nije dodatna vrijednost, već temeljna infrastruktura tržišta rada. Tehnologija, automatizacija, umjetna inteligencija i zelena tranzicija mijenjaju sve – od načina poslovanja do strukture zanimanja. Oni koji se ne prilagođavaju i ne ulažu u znanje riskiraju da postanu dio prošlosti.

Prema izvješću Međunarodnog monetarnog fonda (IMF), Hrvatska već osjeća posljedice nedostatka kvalificirane radne snage. Glavni razlog leži u činjenici da relativno mali broj mladih i starijih osoba sudjeluje u programima prekvalifikacija i cjeloživotnog obrazovanja. Drugim riječima, dok se svijet ubrzano mijenja, dio radne snage stoji na mjestu. Upravo zato, sustavno ulaganje u cjeloživotno obrazovanje postaje ključ konkurentnosti i osobnog razvoja.

Vaučeri za obrazovanje odraslih

Kako bi potaknuli građane na usvajanje novih vještina, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) uveo je vaučere za obrazovanje odraslih. Vaučer je financijski instrument kojim država omogućuje besplatno obrazovanje za programe koji odgovaraju potrebama tržišta rada.

S vaučerom možete potpuno besplatno završiti izabrani program obrazovanja koji provode akreditirane ustanove. Korisnici mogu biti zaposlene i nezaposlene osobe starije od 15 godina, a iz sustava su isključene osobe koje već rade u redovitom obrazovanju ili visokoškolskim institucijama.

Učilište s dugom tradicijom

Među najuglednijim institucijama koje provode programe putem HZZ vaučera nalazi se Učilište Libar, ustanova s više od 20 godina iskustva u obrazovanju odraslih. Libar je posebno poznat po svojoj dugoj tradiciji u pomorskom obrazovanju, gdje kontinuirano školuje nove generacije nautičara i tehničara za brodostrojarstvo, ali i po širokom spektru suvremenih programa osposobljavanja i usavršavanja.

Većina Librovih programa financirana je putem HZZ vaučera, što ih čini dostupnima svima koji žele napredovati bez financijskog opterećenja

Osim srednjoškolskih programa, Libar nudi i djelomične kvalifikacije te mikrokvalifikacije koje se sve više traže na tržištu rada. Upravo takvi kraći, ciljano osmišljeni programi često su najbolji izbor za zaposlenike koji žele unaprijediti postojeće vještine ili nezaposlene koji žele promijeniti karijeru. Većina Librovih programa financirana je putem HZZ vaučera, što ih čini dostupnima svima koji žele napredovati bez financijskog opterećenja.

Održivost je temelj budućnosti

Jedan od najpopularnijih programa Učilišta Libar je ‘Društveno odgovorno poslovanje’ – edukacija namijenjena svima koji žele razumjeti, primijeniti i razvijati principe održivog i etičnog poslovanja. Program je posebno koristan za tvrtke i organizacije koje imaju zakonsku obvezu izrade izvještaja o održivosti.

Polaznici tijekom programa uče kako društveno odgovorno poslovanje (DOP) utječe na reputaciju, financijske rezultate i dugoročnu održivost organizacija. Kroz praktične radionice izrađuju izvještaj o održivosti te uče kako uključiti društvenu i ekološku dimenziju u poslovnu strategiju.

Cijeli se program provodi online, što omogućuje polaznicima iz svih dijelova Hrvatske da uče u vlastitom ritmu, uz podršku mentora i iskusnih predavača. Završni ispit polaže se u jednoj od poslovnica učilišta, a polaznici koji koriste HZZ vaučer program završavaju potpuno besplatno, bez dodatnih troškova.

Ovaj program danas privlači sve više zaposlenih u privatnom i javnom sektoru, osobito onih koji prepoznaju da održivost više nije trend – već nužnost i obveza suvremenog poslovanja.

Put u svijet suvremenog rada

Drugi iznimno tražen program je ‘Temeljne digitalne vještine’, namijenjen osobama koje žele steći početno znanje iz informatike. Program obuhvaća osnove rada na računalu, korištenje interneta, e-pošte i alata poput Microsoft Officea, kao i upoznavanje s portalom e-Građani i digitalnim identitetom.

Namijenjen je prvenstveno osobama koje do sada nisu imale priliku sustavno učiti o digitalnim alatima, ali i svima koji žele steći samopouzdanje u svakodnevnom korištenju tehnologije – bilo za privatne potrebe ili za posao.

Program se održava u Zadru, Rijeci, Splitu i Šibeniku, a za nezaposlene osobe koje dobiju HZZ vaučer – potpuno je besplatan. Za zaposlene i druge polaznike program se financira samostalno.

Edukacija, kao i završni ispit, održava se isključivo u učionicama poslovnica Učilišta. Od nedavno Libar ima mogućnost suradnje i s jedinicama lokalne zajednice za gradove gdje nema poslovnice, a postoji potreba obrazovanja ranjivih skupina, posebno nezaposlenih.

Polaznici na kraju programa stječu mikrokvalifikaciju koja im otvara vrata digitalnog tržišta rada – od administrativnih do logističkih i prodajnih poslova.

Za pomoć oko prijave vaučera može se telefonski ili osobno javiti u sve poslovnice Učilišta Libar.

