Kako danski minimalizam i briga za ljude mijenjaju hrvatsku maloprodaju
Kad je JYSK prije petnaest godina otvorio prvu trgovinu u Zadru, domaće tržište bilo je naviklo na buku velikih kampanja, popuste koji se neprestano ponavljaju i “što više – to bolje” filozofiju. Danski lanac odlučio je drugačije – ponuditi jednostavnost, dosljednost i povjerenje.
Danas, kad posluje sa 70 trgovina u Hrvatskoj i stalnim rastom, JYSK pokazuje da se poslovni uspjeh može graditi na drugačiji način – s jasnom svrhom i ljudima u središtu.
Danski minimalizam kao filozofija, ne trend
U vremenu kad su potrošači preplavljeni količinom informacija, JYSK se odlučio za suprotan pristup uz više vrijednosti.
Skandinavska jednostavnost postala je prepoznatljiv potpis – i to ne samo u dizajnu proizvoda i izgledu trgovina, nego i u poslovnoj kulturi.
Minimalizam ovdje ne znači siromaštvo ponude, nego fokus na ono što je zaista važno – održivost i kvalitetu proizvoda, jasnu komunikaciju i poštovanje prema kupcima i zaposlenicima.
Trgovac koji nagrađuje lojalnost – svojih ljudi
Samo u protekloj financijskoj godini, zaposlenicima trgovina u Hrvatskoj isplaćeno je više od 1,13 milijuna eura bonusa, što govori da rezultati nisu rezervirani samo za menadžment.
No, briga o ljudima ne završava bonusima.
Mladi zaposlenici danas traže više od stabilne plaće – žele priliku za razvoj, osjećaj svrhe i radno okruženje koje podržava njihovo blagostanje.
A u JYSKu to znači:
- kontinuirano učenje kroz programe kao što su primjerice Talent akademija, Store Manager Trainee program ili Sleep akademija.
- wellbeing inicijativa poput Wellbeing srijede i redovnih sistematskih pregleda,
- te jasne putove razvoja karijere kroz projekt Odaberi svoj put, gdje zaposlenici mogu postati mentori, treneri, regruteri ili stručnjaci za B2B sektor.
Nova generacija zaposlenika traži partnerstvo, ne hijearhiju
Generacija Z i mlađi milenijalci otvoreno govore što očekuju – i od posla i od poslodavca.
Žele učiti, imati utjecaj pri donošenju odluka i osjećati da njihov doprinos ima smisla.
U JYSKu se taj pristup njeguje kroz Employee Satisfaction Survey (ESS), u kojem zaposlenici otvoreno ocjenjuju svoje radno okruženje i daju prijedloge.
Upravo su ti rezultati doveli do konkretnih promjena u kompaniji – poput uvođenja sistematskih pregleda, dodatnim ulaganjima u sigurnost na radu i prilagodbe korištenja godišnjih odmora.
U kulturi u kojoj je “Pravo i obveza iznošenja vlastitog mišljenja” službena vrijednost, povratna informacija nije formalnost, nego temelj rasta.
Ravnoteža kao nova ambicija
U maloprodaji, gdje su ritmovi rada često zahtjevni, ravnoteža između posla i privatnog života dugo se smatrala luksuzom.
No JYSK pokazuje da to može biti pravilo – ne iznimka.
Radno vrijeme u trgovinama planira se unaprijed, omogućuju se dodatni dani godišnjeg odmora, a fleksibilnost se smatra dijelom poštovanja prema životu izvan posla.
Za mlade zaposlenike, koji sve više traže vrijeme, smisao i zdrave granice, upravo je to ključ dugoročnog zadovoljstva.
Svrha i održivost: posao koji ima smisla
Održivost više nije samo PR tema, nego stvarni kriterij.
Mladi žele raditi za poslodavce čije se vrijednosti poklapaju s njihovima – one koji ne gledaju samo na dobit, nego i na utjecaj.
Kroz inicijative poput JYSK za moj zeleni grad, sudjelovanje u utrkama poput Wings for Life i Ekotlon, te projektu Prvi javni urbani voćnjak, JYSK Hrvatska pokazuje da i veliki sustavi mogu imati lokalno srce.
Promjene u pakiranju proizvoda, izboru sirovina i donacijama zajednici nisu dodatak – one su dio identiteta brenda koji razmišlja dugoročno.
Snaga jednostavnosti i autentičnosti
U vremenu kada kompanije traže „tajnu formulu“ za zadržavanje talenata, JYSK pokazuje da odgovor nije skriven – nego dosljedan.
Jednostavnost u pristupu, poštovanje prema ljudima i jasno definirane vrijednosti postali su njihov najjači diferencijator.
Danski minimalizam možda ne viče, ali kad je riječ o ljudima – govori najglasnije.