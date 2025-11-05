Kako danski minimalizam i briga za ljude mijenjaju hrvatsku maloprodaju

Kad je JYSK prije petnaest godina otvorio prvu trgovinu u Zadru, domaće tržište bilo je naviklo na buku velikih kampanja, popuste koji se neprestano ponavljaju i “što više – to bolje” filozofiju. Danski lanac odlučio je drugačije – ponuditi jednostavnost, dosljednost i povjerenje.

Danas, kad posluje sa 70 trgovina u Hrvatskoj i stalnim rastom, JYSK pokazuje da se poslovni uspjeh može graditi na drugačiji način – s jasnom svrhom i ljudima u središtu.

Danski minimalizam kao filozofija, ne trend

U vremenu kad su potrošači preplavljeni količinom informacija, JYSK se odlučio za suprotan pristup uz više vrijednosti.

Skandinavska jednostavnost postala je prepoznatljiv potpis – i to ne samo u dizajnu proizvoda i izgledu trgovina, nego i u poslovnoj kulturi.

Minimalizam ovdje ne znači siromaštvo ponude, nego fokus na ono što je zaista važno – održivost i kvalitetu proizvoda, jasnu komunikaciju i poštovanje prema kupcima i zaposlenicima.

Trgovac koji nagrađuje lojalnost – svojih ljudi

Samo u protekloj financijskoj godini, zaposlenicima trgovina u Hrvatskoj isplaćeno je više od 1,13 milijuna eura bonusa, što govori da rezultati nisu rezervirani samo za menadžment.

No, briga o ljudima ne završava bonusima.

Mladi zaposlenici danas traže više od stabilne plaće – žele priliku za razvoj, osjećaj svrhe i radno okruženje koje podržava njihovo blagostanje.

A u JYSKu to znači:

kontinuirano učenje kroz programe kao što su primjerice Talent akademija, Store Manager Trainee program ili Sleep akademija.

wellbeing inicijativa poput Wellbeing srijede i redovnih sistematskih pregleda,

te jasne putove razvoja karijere kroz projekt Odaberi svoj put, gdje zaposlenici mogu postati mentori, treneri, regruteri ili stručnjaci za B2B sektor.

Nova generacija zaposlenika traži partnerstvo, ne hijearhiju

Generacija Z i mlađi milenijalci otvoreno govore što očekuju – i od posla i od poslodavca.

Žele učiti, imati utjecaj pri donošenju odluka i osjećati da njihov doprinos ima smisla.

U JYSKu se taj pristup njeguje kroz Employee Satisfaction Survey (ESS), u kojem zaposlenici otvoreno ocjenjuju svoje radno okruženje i daju prijedloge.

Upravo su ti rezultati doveli do konkretnih promjena u kompaniji – poput uvođenja sistematskih pregleda, dodatnim ulaganjima u sigurnost na radu i prilagodbe korištenja godišnjih odmora.

U kulturi u kojoj je “Pravo i obveza iznošenja vlastitog mišljenja” službena vrijednost, povratna informacija nije formalnost, nego temelj rasta.

Ravnoteža kao nova ambicija

U maloprodaji, gdje su ritmovi rada često zahtjevni, ravnoteža između posla i privatnog života dugo se smatrala luksuzom.

No JYSK pokazuje da to može biti pravilo – ne iznimka.

Radno vrijeme u trgovinama planira se unaprijed, omogućuju se dodatni dani godišnjeg odmora, a fleksibilnost se smatra dijelom poštovanja prema životu izvan posla.

Za mlade zaposlenike, koji sve više traže vrijeme, smisao i zdrave granice, upravo je to ključ dugoročnog zadovoljstva.

Svrha i održivost: posao koji ima smisla

Održivost više nije samo PR tema, nego stvarni kriterij.

Mladi žele raditi za poslodavce čije se vrijednosti poklapaju s njihovima – one koji ne gledaju samo na dobit, nego i na utjecaj.

Kroz inicijative poput JYSK za moj zeleni grad, sudjelovanje u utrkama poput Wings for Life i Ekotlon, te projektu Prvi javni urbani voćnjak, JYSK Hrvatska pokazuje da i veliki sustavi mogu imati lokalno srce.

Promjene u pakiranju proizvoda, izboru sirovina i donacijama zajednici nisu dodatak – one su dio identiteta brenda koji razmišlja dugoročno.

Snaga jednostavnosti i autentičnosti

U vremenu kada kompanije traže „tajnu formulu“ za zadržavanje talenata, JYSK pokazuje da odgovor nije skriven – nego dosljedan.

Jednostavnost u pristupu, poštovanje prema ljudima i jasno definirane vrijednosti postali su njihov najjači diferencijator.

Danski minimalizam možda ne viče, ali kad je riječ o ljudima – govori najglasnije.