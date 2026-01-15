Kako kontrolirati te poticati izgradnju poslovanja i brenda na preporuci i kvaliteti: studija slučaja SB Arithera 

U razgovoru s ravnateljicom Arijanom Hegediš Došen, 2025. godina bila je jasan dokaz uspjeha ciljane strategije brendiranja gdje se cjelokupno liječenje odvija na jednom mjestu.

Specijalna bolnica Arithera na području privatne medicine i ortopedije djeluje više od 25 godina. Ako su sve to bile godine gdje su se gradili temelji, onda je 2025. godina bila trenutak kada je kvalitetna brend strategijapostala jasno vidljiva u praksi.

Ne samo individualni pacijenti, nego i cijele obitelji, sve su češće u potrazi za cjelokupnim liječenjem na jednom mjestu, pogotovo u kirurškim specijalizacijama kao što je ortopedija. Pacijenti i njihove obitelji žele na jednoj lokaciji obaviti specijalistički pregled i dijagnostiku, provesti kirurški zahvat te se potpuno rehabilitirati kroz jedinstveni, vođeni proces. Na tome se SB Arithera godinama upravo gradila jer pacijent ne mora donositi odluke u hodu i tražiti dopunska rješenja u drugim klinikama.

“Ljudi danas ne traže samo medicinski inovativno i brzo rješenje, nego i sigurnost da su zaista na pravom mjestu za svoje zdravlje”, objašnjava nam Arijana Hegediš Došen, dugogodišnja ravnateljica i osnivačica Specijalne bolnice Arithera.

Brend koji se gradi na timu, a ne pojedincima

U razvoju Arithere u jednu od najpoznatijih privatnih bolnica u regiji, ravnateljica Hegediš Došen govori kako je ključno graditi povjerenje pacijenata na temelju širine i snage cjelokupnog ortopedskog i medicinskog tima.

“Ortopedija je medicinska grana gdje su pacijenti ranjivi zbog ograničenog pokreta pa se prirodno vežu sa stručnjacima koji ih liječe. Međutim, povjerenje se ne može graditi na jednom čovjeku, nego na načinu rada cijelog tima”.

Dvije generacije u istoj ambulanti

Upravo zbog toga, Arithera danas okuplja jedan od najvećih privatnih ortopedskih timova, što omogućuje multidisciplinarni pristup liječenju. Za pacijente to znači vrhunska i najbolja ortopedska skrb, a za njihove obitelji, osobito za djecu koja donose odluke za roditelje – osjećaj da su dobro odlučili za svoje najmilije kada ograničen pokret utječe na njihovu svakodnevicu.

“Često se susrećemo s djecom koja traže liječenje za svoje roditelje. Nakon uspješnog liječenja, dobivamo preporuke ne samo od roditelja pacijenata, nego i njihovih obitelji. Zahvaljujući zaokruženom procesu te suvremenim, minimalno invazivnim metodama liječenja, pružamo oslonac za odluku koja mijenja život – potpuni povratak pokreta”, govori nam ravnateljica.

U situaciji gdje djeca biraju liječenje za svoje roditelje, mlađa generacija traži tim koji je jasno struktuiran, stručan i širok u svojim znanjima, dok roditelji traže mjesto liječenja koje im pruža osjećaj sigurnosti, povjerenja i osobnog kontakta.

“To je upravo točka gdje se racionalna odluka jedne generacije susreće s emocionalnim potrebama druge. U potpunosti razumijemo da ortopedsko liječenje, pogotovo ono kirurško, izaziva osjećaj straha i nepredvidljivosti. S ovakvim timom koji individualno pristupa svakom pacijentu dok je u isto vrijeme širokog znanja, strah od bijele kute nestaje”, zaključuje Arijana.

Studija slučaja: ugradnja totalne endoproteze kuka

Kuk je zglob kojeg često u medicini asociramo sa starijim generacijama zbog bolesti osteoartritisa. Riječ je o pojavi degenerativnih promjena zgloba kuka koje ograničavaju njegovu funkciju i pokretljivost. Simptomi su kontinuirana i rastuća bol u preponi te otežano kretanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Kada konzervativne metode poput primjene fizikalne terapije ne donose rezultat, tada se pristupa operacijskom liječenju zamjenom zgloba umjetnim – endoprotezom. Operacijom i rehabilitacijom rješava se bol te se zahvaćeni zglob vraća u normalnu funkciju.

“Osteoartritis kuka najčešće zahvaća pacijente u starijoj životnoj dobi, a kod mlađih pacijenata potreba za ugradnjom endoproteze kuka najčešće je rezultat ozljeda ili sistemskih bolesti lokomotornog sustava. Na terenu, često razgovore upravo provodimo s djecom roditelja kojima je ovaj zahvat potreban. Uspjeh liječenja i povratak pokreta vraća osmjeh ne samo pacijentima, nego i djeci jer ponovo svoje roditelje vide u punom sjaju. Nakon svih ovih godina, i dalje mi je ovo najljepša scena u mom poslu“, navodi Hegediš Došen.

Stručan pristup uz srdačni osmjeh

Uz liječenje na jednom mjestu, pacijenti u SB Arithera mogu očekivati i primjenu minimalno invazivnih i artroskopskih operacijskih tehnika, suvremene operacijske sale i vrhunske implantate te, ono najvažnije, brzu i učinkovitu rehabilitaciju bez potrebe za dodatnim metodama poput toplica. Navedeno potvrđuje iistaknuta članica Arithera tima Ana Čizmić, dr. med., specijalistica opće kirurgije, subspecijalistica traumatologije, specijalistica ortopedije s traumatologijom.

“U Aritheri provodimo minimalno invazivnu ugradnju endoproteze kuka, i to s nekoliko operacijskih pristupa kako bi se maksimalno prilagodili fizionomiji i potrebama pacijenta. Cilj svakog od ovih inovativnih pristupa naspram klasičnog je ubrzati oporavak te smanjiti postoperativnu bol i oštećenje okolnog tkiva tijekom zahvata”, objašnjava dr. Čizmić.

Dr. Ana Čizmić u oba dvije generacije poznata je ne samo po svojoj stručnosti, nego i srdačnom pristupu pacijentima koji na početku imaju strah od samog zahvata.

“Koliko god da se na prvu čini strašno, za nekoga tko je godinama trpio bol, ograničen pokret ili čekao s odlukom, ugradnja totalne endoproteze kuka je i dalje najboljerješenje u kojem primjenjujemo najbolja implantante s dugim vijekom trajanja”, navodi dr. Čizmić.

Doktorica Čizmić u Aritheri provodi minimalno invazivnu ugradnju endoproteze kuka modificiranim Watson‑Jones pristupom – tehnika koja omogućava pristup zglobu kroz međumišićni interval čime se štite mišićne strukture, a rez je obično manji. Dodatno, Arithera primjenjuje i FastTrack Surgery pristup: optimizirana predoperativna priprema, minimalno invazivna kirurgija, prilagođena anestezija i analgezija, vrlo rano uključivanje pacijenta u hodanje i prehranu nakon operacije.

“Cilj je smanjiti kirurški stres, ubrzati oporavak i što prije vratiti pacijenta u funkcionalno stanje – uz minimalne komplikacije. Takav moderni pristup kombinira najbolje iz ortopedije i pacijentove potrebe za brzim vraćanjem svakodnevici”, zaključuje doktorica i kirurginja.

Trenutak za dobru odluku

Ako se već neko vrijeme Vi ili netko u Vašoj obitelji susreće s boli, ograničenim pokretom ili degenerativnim promjenama u zglobovima, onda je SB Arithera najbolji izbor. Zahvaljujući modernim metodama, stručnom timu i individualnom pristupu, možete vratiti pokret, ublažiti bol i vratiti se svakodnevnim aktivnostima – s više samopouzdanja i bez boli.

