Obilježena 20. godišnjica certifikata Employer Partner: Dva desetljeća unapređenja kvalitete upravljanja ljudskim potencijalima

Certifikat je tijekom 20 godina postojanja izrastao u pokret koji okuplja organizacije predane izgradnji kvalitetnih radnih mjesta i kontinuiranom podizanju standarda struke.

U Mozaik Centru ovog je mjeseca svečano obilježena dvadeseta godišnjica certifikata Employer Partner, vodećeg regionalnog standarda izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima. Događaj je okupio više od stotinu članova uprava, HR menadžera te predstavnika nekih od najuspješnijih organizacija iz Hrvatske i regije, zajedno s certifikatorima i partnerima koji već dva desetljeća doprinose razvoju ovog projekta.

Viziju o spajanju HR-a i biznisa danas žive sve certificirane organizacije

Certifikat Employer Partner tijekom 20 godina postojanja izrastao je u pokret koji okuplja organizacije predane izgradnji kvalitetnih radnih mjesta i kontinuiranom podizanju standarda struke. Podsjetnik na prvu viziju o spajanju HR-a i biznisa koju danas sve certificirane organizacije žive u praksi iznio je Nenad Bakić, idejni začetnik, a kasnije se obratio i Aleksandar Zemunić, direktor tvrtke SELECTIO, koji je istaknuo kako kroz proteklih 20 godina, Employer Partner za njega nije bio samo certifikat ili projekt, već pravo zajedničko putovanje izgradnje boljeg radnog okruženja.

Aleksandar Zemunić, direktor tvrtke SELECTIO foto: Niko Goga

“Ono što me osobito ispunjava jest osjećaj da smo svojim radom i kriterijima pomogli kompanijama, ne samo da unaprijede svoje HR sustave, nego i da kroz to postanu bolja mjesta za rad, s jasnom brigom za ljude koji ih čine uspješnima. To nas je vodilo da, uz stroge standarde, uvijek gledamo i na osobni aspekt ljudi koji stoje iza procesa. Posebno mi je važno kako su se kompanije unutar Employer Partner zajednice razvijale u pravi primjer izvrsnosti, ne samo po mjerljivim kriterijima, nego kao mjesta gdje ljudi uistinu žele raditi.”, rekao je Zemunić.

U najavi nova Employer Partner metodologija

O novitetima je govorila Lara Šubić Šuša, voditeljica odjela za HR konzalting u SELECTIO Grupi, koja je naglasila da se standardi i metodologija certifikata kontinuirano razvijaju u skladu s najboljim svjetskim praksama kako bi organizacijama pružili jasan, objektivan i poticajan okvir za napredak.

Lara Šubić Šuša, voditeljica odjela za HR konzalting u SELECTIO Grupi foto: Niko Goga

“Certifikat Employer Partner postao je mjerljivi dokaz izvrsnog upravljanja ljudskim resursima. Kako bismo bili u korak s novim HR trendovima, s ponosom najavljujem da ćemo od iduće godine provoditi certificiranje po novoj, unaprjeđenoj metodologiji koja će biti odgovor na aktualne potrebe tržišta te će biti potpuno usklađena s najnovijim HR praksama. Ovakvu reviziju radimo i radit ćemo svake četiri godine. U reviziji posebno pazimo da unosimo samo one novitete koji zaista imaju smisla za kompanije u našoj regiji.”, rekla je.

Svečana obljetnica bila je ujedno prilika za zasluženo slavlje, ali i za zajednički pogled u budućnost HR profesije i razvoja organizacija. Organizatori zahvaljuju svim partnerima, certifikatorima i nositeljima certifikata koji već 20 godina podupiru misiju Employer Partnera i doprinose stvaranju pozitivnih promjena u radnim okruženjima.