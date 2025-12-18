Oni su prepoznali budućnost u održivom i zbog toga dobili snažnu podršku za rast

OnlyPlants, Green Stay Croatia i Održivo, tri domaća projekta nagrađena u programu Pokreni nešto svoje, otkrivaju kako posvećenost održivosti može otvoriti vrata novim prilikama i stvarnim promjenama.

Zeleno poduzetništvo danas je jedan od ključnih pokretača modernog gospodarstva. Održivost više nije dodatak poslovanju, nego njegov temelj. Kupci sve češće biraju brendove koji posluju odgovorno, a investitori i financijske institucije sve strože ocjenjuju održivost poslovnih modela prije ulaganja ili odobravanja kredita. Prema podacima Europske investicijske banke, čak 92 posto europskih kompanija u 2025. godini ulagalo je u mjere smanjenja ugljičnog otiska, što potvrđuje da zelena tranzicija postaje standard, a ne iznimka.

U takvom okruženju sve više dolazi do izražaja uloga poduzetnika koji razvijaju rješenja za održivu budućnost. Među njima su OnlyPlants, Green Stay Croatia, Održivo – tri hrvatska projekta nastala iz uvjerenja da odgovorno poslovanje može mijenjati zajednicu i tržište.

Kako sačuvati viškove

Sergej Lugović, vlasnik OnlyPlantsa, kaže kako je ideja pokretanja Vesele Motike nastala iz vrlo praktične situacije; godinama je prodavao mikrozelenje na tržnici i neprestano se susretao s viškovima koje nije želio bacati. Budući da je paralelno radio u području informacijskih sustava i modeliranja, počeo je eksperimentirati s načinima da te viškove sačuva, osuši i stabilizira, bez gubitka nutritivne vrijednosti. Tako je započeo petogodišnji razvoj koncepta kapsuliranog mikrozelenja i šire metodologije koju danas nazivaju Nutrient Intelligence – trodimenzionalnog okvira koji povezuje nutritivnu vrijednost, klimatski utjecaj te upravljanje otpadom i cirkularnu ekonomiju. “U srži svega je briga o okolišu. Održivost nije dodatak projektu; ona je razlog zašto je Vesela Motika uopće nastala”, ističe Lugović.

Sergej Lugović pet je godina radio na razvoju koncepta kapsuliranog mikrozelenja i šire metodologije koju naziva Nutrient Intelligence. Tvrtka danas prolazi transformaciju iz istraživačkog pogona u proizvodni foto: Philip Morris Zagreb

Održivost se u njihovoj tvrtki ne očituje samo u narativu nego u svakom operativnom detalju. Već i sama bočica s 69 kapsula predstavlja jasan stav: izbacivanje viška zraka iz ambalaže i smanjivanje nepotrebnog otpada dio je njihove filozofije dizajna. “Ako možemo smanjiti otpad i ambalažu – smanjit ćemo”, napominje. Vjeruju i da se hrana treba proizvoditi što bliže mjestu konzumacije jer tako se čuvaju nutritivne vrijednosti, smanjuju emisije iz transporta, optimizira energija i povećava transparentnost procesa.

Lugović kaže kako su program “Pokreni nešto svoje“ pratili godinama te je došao pravi trenutak da se prijave jer tvrtka prolazi transformaciju iz istraživačkog pogona u proizvodni. “Sredstva ćemo uložiti u unapređenje kontrole kvalitete i standardizaciju procesa, kako bismo Only Plants proizvode pripremili za šire tržište”, poručuje Lugović.

Ines Kovačić je digitalnom platformom povezala ekološke prihvatljive smještaje s putnicima foto: Bódis Krisztián

Ideju za Green Stay Croatia, prvu domaću digitalnu platformu koja povezuje ekološki prihvatljive smještaje s putnicima, Ines Kovačić dobila je još tijekom fakulteta. Održivost, ekologija i briga o okolišu od početka su joj bili ključni motivi. “Uočila sam da u Hrvatskoj ne postoji jedinstveno mjesto koje putnicima nudi pregled održivih smještaja i iskustava, pa sam nakon završetka studija i dobivene Dekanove nagrade odlučila ideju pretvoriti u konkretan projekt”, otkriva Ines Kovačić. Danas Green Stay Croatia povezuje putnike s održivim smještajima, lokalnim aktivnostima i autentičnim pričama. Ističe kako je globalno održivi turizam u snažnom usponu, dok i u Hrvatskoj raste svijest među turističkim djelatnicima i gostima. Upravo zato, kako bi osigurala podršku za daljnji razvoj platforme, jačanje tima i promociju održivih smještaja, prijavila je projekt na natječaj za sudjelovanje u programu Pokreni nešto svoje. Dio novih funkcionalnosti projekta zasad ostaje u najavi, no cilj je jasan: održivi turizam učiniti pristupačnijim i privlačnijim široj publici.

Hrvoje Bota s obitelji vodi regenerativno imanje u Bisku, gdje živi i prakticira permakulturni dizajn, proizvodi organsku hranu i provodi radionice te edukativne programe foto: privatni album

Sličnu filozofiju odgovornog poslovanja njeguje i ured Održivo, koji vodi arhitekt i permakulturni dizajner Hrvoje Bota. “Ljubav prema prirodi, uzgoju hrane i oblikovanju životnih ekosustava razvijala se u meni od najranije dobi, a kroz studij arhitekture i istraživanje permakulture prerasla je u društveno poduzeće osnovano 2014. godine”, kaže Bota koji danas vodi regenerativno imanje Mikrofarma Mrvica u Bisku, gdje živi i prakticira permakulturni dizajn, proizvodi organsku hranu i provodi radionice te edukativne programe. Kaže da u Hrvatskoj posljednjih godina značajno raste interes za permakulturu, a sve više ljudi završava osnovni 72-satni tečaj kako bi stečeno znanje primijenili u vlastitim vrtovima, u zajednici ili kroz razvoj održivih projekata. Upravo zbog želje da permakultura dobije veću vidljivost i prepoznatljivost, Hrvoje Bota prijavio je projekt za sudjelovanje u programu Pokreni nešto svoje. Dobivena sredstva uložit će se u daljnji razvoj edukacija i jačanje lokalne zajednice.

Snažan vjetar u leđa

Akceleracijski program Pokreni nešto svoje, koji već devet godina provodi ACT Grupa iz Čakovca uz financijsku i stratešku podršku Philip Morrisa Zagreb, postao je sinonim za sustavnu i dugoročnu podršku impact poduzetnicima – onima koji spajaju poslovni uspjeh s pozitivnim društvenim i ekološkim utjecajem. Program nudi kombinaciju bespovratnih sredstava, mentorsku podršku, edukacije i snažnu vidljivost u medijskom prostoru, stvarajući poduzetnicima snažan vjetar u leđa upravo u fazama kada im je najpotrebniji. Ovogodišnja vrijednost potpore prelazi 90.000 eura i uključuje financijsku podršku te opsežan mentorsko-edukacijski paket koji provode stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u razvoju poduzeća.

Deset impact poduzetnika iz Hrvatske ove godine je putem projekta “Pokreni nešto svoje” dobilo podršku u vrijednosti većoj od 90.000 eura foto: Philip Morris Zagreb

Razmjere programa najbolje pokazuju brojke: samo u prošlogodišnjem ciklusu sudionicima je pruženo više od 420 sati mentorstva, kroz individualne konzultacije, specijalizirane radionice i grupne treninge. Takav sustavan pristup omogućuje poduzetnicima da svoje ideje razviju u održive poslovne modele, uz podršku stručnjaka iz područja financija, marketinga, poslovnog razvoja, društvenog utjecaja i održivih tehnologija.

“Impact poduzetnici pokreću održive promjene u društvu jer svojim rješenjima odgovaraju na važne društvene izazove i pritom stvaraju gospodarsku vrijednost. Ipak, na tom putu često se suočavaju s izazovima i neočekivanim preprekama. Ovim programom želimo im pružiti podršku kako bi lakše ostvarili svoje ideje i ostvarili pozitivan učinak u zajednici”, istaknula je Dijana Najjar Raškaj, rukovoditeljica komunikacija tvrtke Philip Morris Zagreb i koordinatorica projekta.

Kvaliteta prijava raste

Pozitivan učinak programa potvrđuju i konkretni rezultati. U 2024. godini, svaki uloženi euro generirao je čak 4,48 eura društvenog dobra, što program svrstava među najefikasnije modele podrške malim poduzetnicima u Hrvatskoj.

“Kvaliteta prijava iz godine u godinu raste, a raznolikost i izvrsnost projekata iz brojnih područja čine odabir izuzetno zahtjevnim. Ipak, i ove smo godine odabrali deset izvanrednih poduzetnika čiji projekti imaju potencijal ostvariti stvarnu promjenu”, rekla je Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja te koordinatorica projekta iz ACT Grupe.

I dok održivost u svijetu postaje imperativ, programi poput Pokreni nešto svoje dokaz su da se pravi pomaci događaju upravo onda kada se inovativnim i društveno odgovornim poduzetnicima pruži prostor, znanje i poticaji da ostvare svoje ideje. Upravo oni bit će nositelji pozitivnih promjena i održivog razvoja hrvatskog gospodarstva u godinama koje dolaze.

