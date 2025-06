Prijavite se i dobijte do 700 eura za putovanje na konferencije i sajmove širom Europe

HAMAG-BICRO u sklopu Eurostarsa dijeli vaučere od 250 do 700 eura za poslovne događaje koji će se održati od 16 rujna do 4. prosinca. Uz to, organiziraju i javni poziv za odlazak na Svjetsku izložbu EXPO 2025 u Osaki, uz mogućnost dobivanja vaučera u vrijednosti 1500 eura.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) poziva mikro, male i srednje poduzetnike, da se prijave za vaučere u iznosu od 250 do 700 eura kojima mogu pokriti troškove putovanja na razne poslovne događaje. Vaučeri se dodjeljuju u sklopu programske komponente Eurostars koja se provodi u okviru Istraživačkog programa Hrvatska, financiranog iz Drugog švicarskog doprinosa.

Cjelovit popis događanja za koja je moguće dobiti vaučere može se pronaći na mrežnim stranicma HAMAG-BICRO-a, a primarni cilj odlaska na gospodarske susrete je pronalaženje međunarodnih partnera za istraživačko-razvojne projekte koje sudionici namjeravaju prijaviti u program Eurostars.

Rok za prijavu je barem 15 dana prije samog događaja, a odnosi se na niz konferencija, sajmova i poslovnih foruma od Slovenije, Mađarske i Austrije pa sve do Španjolske, Švedske, Švicarske, Danske i Nizozemske, koji će se održati od 16. rujna do 4. prosinca.

Jedinstvene prilike kroz Eurostars

Program Eurostars usmjeren je na poticanje tvrtki na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te jačanja njihovog inovacijskog kapaciteta, kao i stvaranje temelja za međunarodni tržišni plasman. Program nudi jedinstvenu priliku mikro, malim i srednjim poduzećima da ostvare suradnju u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti s tvrtkama i organizacijama iz čak 37 zemalja. U projektu moraju sudjelovati najmanje dvije zemlje članice EUREKA mreže.

Prednosti pretprijave

Pretprijava nije obavezna, ali oni koji je predaju do 14. srpnja 2025. i oni koji predaju punu prijavu do 4. rujna 2025., imat će priliku dobiti i vaučer u iznosu od 3350 eura za trošak stručne pomoći prilikom izrade projektne prijave za program Eurostars.

U okviru Nacionalnog dana Republike Hrvatske, HAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na Svjetsku izložbu EXPO 2025 u Osaki, koja će se održati od 19. do 23. rujna 2025. godine. Prijaviti se može do 4. srpnja 2025., uz mogućnost dobivanja vaučera u vrijednosti 1500 eura.