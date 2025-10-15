Rezervirajte svoj termin za božićni domjenak

KAS event & club centar mjesto je gdje božićni domjenci i partiji dobivaju potpuno novu dimenziju – elegantnu, opuštenu i punu šarma. Broj termina je ograničen, a interes velik, zato požurite, rezervirajte svoj blagdanski domjenak na vrijeme.

Nadolazeći blagdani pravo su vrijeme za druženje, smijeh i stvaranje uspomena.

Zamislite večer u alpskom stilu – bogati pladnjevi suhomesnatih delicija, topli napitci, elegantan prostor i program osmišljen tako da vaše okupljanje pretvori u priču za pamćenje.

KAS event & club centar mjesto je gdje poslovni susreti i prijateljska druženja postaju nezaboravna iskustva, a božićni domjenci i partiji dobivaju potpuno novu dimenziju – elegantnu, opuštenu i punu šarma.

U KAS event & club centru pripremili smo sve što je potrebno za nezaboravan božićni domjenak ili party – od toplog fonduea i sirnog raclettea do mirisnog kuhanog vina uz vatru koja pucketa i stvara savršen blagdanski ugođaj.

Broj termina je ograničen, a interes velik, zato požurite, rezervirajte svoj blagdanski domjenak na vrijeme i prepustite nam da stvorimo večer za pamćenje.

www.kas.hr