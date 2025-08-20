SELECTIO Grupa: Kvaliteta upravljanja ljudskim potencijalima važnija je nego ikada prije

Prema istraživanjima, snažan employer branding kakav potvrđuju certifikati SELECTIO Grupe – Employer Partner i Above and Beyond, smanjuje trošak zapošljavanja i do 50 posto, a procesi zapošljavanja mogu biti dvostruko brži.

Nekad se na zaposlenike gledalo kao na trošak, no danas svi uspješni poslodavci znaju vrijednost kvalitetne radne snage isto kao što znaju da njihovo znanje, vještine i iskustvo predstavljanju najteže zamjenjivi izvor konkurentske prednosti.

Standardizacija HR kvalitete

Prije 20 godina, kada nisu postojali portali s oglasima za posao i kada je tržište rada izgledalo prilično drukčije, SELECTIO Grupa, najveća hrvatska grupacija za savjetovanje u ljudskim resursima, pokrenula je projekt Employer Partner. Cilj je bio postaviti jasne standarde izvrsnosti u upravljanju ljudskim potencijalima, ponuditi organizacijama alat za mjerenje i razvoj HR sustava i prepoznati poslodavce koji su iznad tržišnog prosjeka.

Employer Partner metodologija bila je prva koja je pružila jasan okvir koji pomaže kvantificirati i optimizirati ovaj strateški resurs kroz sustavne i mjerljive HR standarde, a upravo je to dovelo do standardizacije HR kvalitete širom regije. Tijekom dva desetljeća i nakon više od 20.000 evaluacija organizacija iz svih industrija, Employer Partner certifikat prerastao je u jednog od ključnih pokretača razvoja ljudskih potencijala.

Transformacija HR funkcije

Najveća promjena unazad 20 godina je transformacija HR funkcije iz administrativne u stratešku. Danas u čak 81% kompanija koje imaju Employer Partner certifikat, HR menadžer aktivno sudjeluje u poslovnom odlučivanju i strateškom planiranju zajedno s ostalim članovima top menadžmenta.

“Ovo predstavlja fundamentalnu promjenu perspektive u odnosu na situaciju od prije dvadeset godina. Employer Partner certifikat postavio je mjerljive standarde koji su organizacijama omogućili, ne samo usporedbu s najboljim poslodavcima na tržištu, već i pozicioniranje HR funkcije unutar organizacije”, objašnjava Aleksandar Zemunić, direktor SELECTIO Grupe.

Razvoj HR kompetencija koje odgovaraju potrebama budućnosti

Da bi HR odjel djelovao kao pokretač razvoja, neophodna je nadogradnja tradicionalnih kompetencija za upravljane ljudskim resursima. Moderni HR lideri moraju ovladati financijskom pismenošću, naprednom analizom podataka i vještinama upravljanja promjenama. Takav profil HR stručnjaka omogućuje donošenje odluka koje su u skladu s poslovnim ciljevima i globalnim trendovima te osigurava da organizacija ostane agilna i konkurentna. Kroz Employer Partner projekt SELECTIO Grupa prikuplja i analizira vrijedne podatke o povezanosti poslovanja i kvalitetnog HR sustava te u skladu s time mijenja i programe za razvoj budućih HR menadžera.

Kako Employer Partner donosi povrat ulaganja u ljude?

Troškovi poput onih povezanih s fluktuacijom, donedavno su često bili izvan fokusa i teško mjerljivi. Sada je jasno da zamjena zaposlenika ne donosi samo direktne financijske gubitke, nego i neprocjenjive gubitke institucionalnog znanja, narušenu timsku dinamiku te smanjenje morala u timu, što dugoročno utječe na rezultate poslovanja.

Prema istraživanjima, zamjena pripravnika košta između 30 i 50% njihove godišnje plaće, zamjena srednjeg menadžmenta doseže i do 150%, dok zamjena visokokvalificiranih stručnjaka ili menadžera može iznositi i do 400% godišnje plaće.

Organizacije koje su usvojile Employer Partner standarde razvile su napredne pristupe upravljanju zadržavanjem talenata kroz kontinuirano praćenje zadovoljstva zaposlenika, analize angažiranosti te sustave razvoja koji smanjuju fluktuaciju ispod tržišnog prosjeka. Čak 84% nositelja certifikata Employer Partner primjenjuje programe preporuka, koji ne samo da smanjuju troškove zapošljavanja, već i povećavaju vjerojatnost uspješne integracije novih zaposlenika u organizacijsku kulturu.

Employer Partner podatci prilagođavaju se različitim industrijama te omogućuju precizno identificiranje područja za unapređenje i strateško planiranje HR inicijativa s mjerljivim utjecajem na poslovanje. Zato je Employer Partner certifikat ključni pokazatelj zrelosti HR funkcije u najuspješnijim kompanijama te pomoć HR funkciji da demonstrira svoj kvantitativni doprinos poslovnim rezultatima i opravda investicije u HR inicijative.

Koji poslodavci uvode nove HR prakse na naše tržište?

Kako bi prepoznali 10% najboljih poslodavaca, nezavisni stručnjaci SELECTIO Grupe odnedavno dodjeljuju i Above and Beyond certifikat. Aktualni nositelji ovog prestižnog certifikata su A1 Hrvatska, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC Hrvatska, Hrvatski Telekom d.d., JGL d.d., Kaufland Hrvatska k.d. i Pliva Hrvatska.

Nositelji Above and Beyond certifikata čine najprestižniju skupinu poslodavaca u regiji i ističu se u jednoj ili više kategorija: Impact, Satisfaction, Inclusion, Innovation i Future. U kontekstu razvoja tržišta, najznačajnija je kategorija “Impact” koja potvrđuje utjecaj HR-a neke organizacije na poslovnu uspješnost. U takvim organizacijama s modernim sustavom za upravljanje ljudskim potencijalima, HR stručnjaci mjere i prate utjecaj HR inicijativa na rast poslovanja i stavove zaposlenika. Zato su Above and Beyond tvrtke predvodnici HR trendova koje će druge tvrtke u Hrvatskoj usvojiti tek za nekoliko godina.

Rezultati ovih tvrtki potvrđuju da kvalitetno upravljanje ljudima donosi višestruki povrat. Prema istraživanjima, snažan employer branding kakav potvrđuju certifikati SELECTIO Grupe – Employer Partner i Above and Beyond, smanjuje trošak zapošljavanja i do 50 posto, a procesi zapošljavanja mogu biti dvostruko brži.

Danas se više ne postavlja pitanje treba li ulagati u razvoj ljudi, već kako to učiniti na način koji donosi najveću vrijednost. Upravo efikasnost tog ulaganja određuje koliko će organizacija biti spremna odgovoriti na izazove budućnosti i izgraditi održivu prednost.

Popis certificiranih poslodavaca dostupan je na linku.