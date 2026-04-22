Stručnjaci: “Ova investicija unosnija je od nekretnina, a dostupna je svakom”

Domaći ulagači sve češće prate svjetske trendove koje postavljaju velike investicijske i centralne banke zbog čega ne čude procjene da će potražnja za fizičkim zlatom u obliku zlatnika i zlatnih poluga ove godine u Hrvatskoj dosegnuti 1.2 milijardi eura.

Zahvaljujući visokoj inflaciji u posljednjih nekoliko godina, cijene mnogih proizvoda i usluga praktično su se udvostručile, a nedavna eskalacija sukoba na Bliskom istoku još jednom je pobudila strahove od novih poskupljenja. Činjenica je da novac građana može kupiti sve manje i manje, što znači da bilo kakva štednja u banci ubrzano gubi kupovnu moć.

Inflacija ne štedi nikog – dugoročno ulaganje jedini je izlaz

Kako bi sačuvali vrijednost novca od inflacije i pritom ostvarili realnu zaradu, sve se veći broj građana stoga odlučuje na ulaganje u investicijsko zlato u vidu zlatnika i zlatnih poluga. Riječ je o jednom od najefikasnijih i najsigurnijih oblika ulaganja, osobito u vremenima ispunjenima krizom i neizvjesnošću poput ovih u kojima se trenutno nalazimo.

Cijena zlata u posljednjih je pet godina porasla za više od 170%, sačuvavši pritom ulagače od divljanja inflacije te donijevši pozamašnu zaradu. U posljednjih dva desetljeća, cijena je kumulativno porasla 700% odnosno preko 11% prosječno godišnje, čime je zlato nadmašilo cijeli niz drugih ulaganja, uključujući nekretnine. Velike investicijske banke također prognoziraju nastavak trenda i u 2026., prognozirajući 25-postotni rast.

Fizičko zlato – temelj svjetske financijske stabilnosti

Trend ne dolazi kao iznenađenje, budući da je zlato tradicionalni instrument zaštite vrijednost koji je nadživio većinu papirnatih valuta tijekom povijesti ljudske civilizacije, zadržavši kupovnu moć od starog Rima pa sve do današnjeg dana. Važnost njegove uloge potvrđuju i činjenice da se ogromne količine zlata dan danas drže u trezorima najjačih svjetskih središnjih banaka, kao i ključnih svjetskih financijskih institucija poput MMF-a.

Tim više, rastuća potražnja za zlatom nalazi se u središtu geopolitičkih previranja između Zapada i Kine odnosno zemalja BRICS-a. Zlato bi se također u budućnosti moglo pokazati odlučujućim, kako za sudbinu američkog dolara, tako i za očuvanje financijske stabilnosti mnogih zemalja u slučaju bilo kakvih kriza ili destabilizacija.

Zlatnici i zlatne poluge – neoporeziva i lako prenosiva imovina

Investicijsko zlato oslobođeno je svih poreza, uključujući PDV, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje isključivo njegovom vlasniku, bez obveze prema državi. Štoviše, zahvaljujući otpornosti zlata na inflaciju i krize, investitor ulaganjem u zlato ostvaruje visoku razinu neovisnosti i od financijskog sustava.

Fizičko zlato vrlo je praktično, čemu svjedoči i činjenica da je zlatna poluga od jednog kilograma, vrijednosti preko 130.000 eura, manja od prosječnog pametnog mobitela te može stati u svačiji džep. Zlato je stoga vrlo mobilno i jednostavno za pohraniti, a pritom je otporno na koroziju.

Nadalje, radi se o visoko likvidnoj standardiziranoj imovini koja se može vrlo brzo zamijeniti za novac bilo gdje u svijetu, po približno istom tečaju. Investicijsko zlato dolazi u različitim veličinama, od jednog grama do kilograma, što znači da je dostupno svim ulagačima, kako onima s budžetom od stotinjak eura, tako i onima s milijun za razliku od, primjerice, nekretnina.

Zlato kao poklon – investicija čija vrijednost traje

Zlato još od davnina simbolizira luksuz, prestiž i moć te predstavlja tradicionalni oblik darivanja u svim kulturama, počevši od drevnog Egipta i Rima pa sve do suvremene civilizacije. Kao takvo, investicijsko zlato jedan je od najoriginalnijih i estetski najljepših darova u posebnim prigodama. Zlatnici i zlatne poluge koje dolaze u ukrasnim kutijama, cijenjeni su kao pokloni za rođendane, godišnjice, vjenčanja, krštenja, prve pričesti, krizme i diplome.

Kada darujemo zlato dragim osobama, zapravo im dajemo dugoročnu sigurnost, budući da se radi investiciji čija vrijednost s vremenom raste, osobito u razdobljima visoke inflacije i krize. Ako želimo obradovati svoje bližnje, iskazati im ljubav i poštovanje te im pokloniti znak pažnje, investicijsko zlato u obliku zlatnika i zlatnih poluga pravi je izbor, a pritom je i znatno isplativije od zlatnog nakita čija se cijena u velikoj mjeri preplaćuje.

Zlatnici i zlatne poluge također predstavljaju vrijednost koja se može prenositi generacijama te služiti, ne samo kao uspomena na darivatelja, već u funkcionalnom smislu kao zaštita imovine ili sredstvo plaćanja u kriznim trenucima. Stoga sljedeći put kada želite darovati zlato, izaberite poklon koji se zaista isplati – investicijsko zlato.