Tko stoji iza uspješnih poslodavaca? Certificirani HR sustavi i ljudi koji ih razvijaju

Podaci renomirane savjetodavne kuće Gallup otkrivaju da kompanije s visokom razinom angažiranosti zaposlenika ostvaruju i do 23 posto veću profitabilnost te 18 posto veću produktivnost. Drugim riječima – kad su ljudi zadovoljni i motivirani, posao ide bolje. A to nije slučajnost, već rezultat strateški razvijenog HR sustava.

U današnjem brzom i kompleksnom poslovnom svijetu, upravljanje ljudskim resursima (HR) više nije samo administracija i papirologija. HR je postao jedan od ključnih pokretača rasta, inovacija i otpornosti svake organizacije. Brojne studije pokazuju isto: angažirani zaposlenici su motiviraniji, produktivniji i lojalniji, a time i poslovni rezultati idu uzlaznom putanjom.

Podaci renomirane savjetodavne kuće Gallup otkrivaju da kompanije s visokom razinom angažiranosti zaposlenika ostvaruju i do 23 posto veću profitabilnost te 18 posto veću produktivnost. Drugim riječima – kad su ljudi zadovoljni i motivirani, posao ide bolje. A to nije slučajnost, već rezultat strateški razvijenog HR sustava.

U trenucima krize upravo takve kompanije lakše zadržavaju ljude i brže se prilagođavaju promjenama. Jer u svijetu koji se stalno mijenja, fleksibilna i snažna radna snaga postaje najveća konkurentska prednost.

Tu veliku ulogu igra i HR analitika. Zahvaljujući podacima o učinku, vještinama i potencijalu zaposlenika, menadžment može donositi informiranije odluke. Zbog svega toga, danas s punim pravom možemo reći da je kvalitetan HR pravi strateški partner vodstvu kompanije – partner koji aktivno sudjeluje u planiranju rasta, transformaciji i razvoju poslovanja.

Employer Partner certifikat: znak prepoznatljive kvalitete

Stoga je jasno da iza svake uspješne kompanije stoji snažan HR sustav, a dokaz toga su i priznanja koja potvrđuju njegovu kvalitetu. Jedno od najcjenjenijih takvih priznanja u Europi svakako je Employer Partner certifikat koji u Hrvatskoj i regiji dodjeljuje SELECTIO Grupa.

Riječ je o međunarodno priznatom standardu koji procjenjuje koliko dobro kompanija upravlja ljudskim potencijalima. Kroz dubinsku analizu i jasno definiran evaluacijski model i u odnosu na Employer Partner standard, certifikat nudi tvrtkama objektivan i neovisan uvid u to gdje su snažni, gdje imaju prostor za rast, a vrijedna informacija je i usporedba s benchmarkom HR brojčanih indikatora i HR sustava najboljih poslodavaca u Hrvatskoj i regiji.

Brojke to jasno pokazuju: u čak 81 posto organizacija koje nose ovaj certifikat, HR timovi aktivno sudjeluju u strateškom odlučivanju. Osim toga, 90 posto potvrđuje da im certifikat pomaže u privlačenju i zadržavanju kvalitetnih kadrova. Više nije riječ o prestižu rezerviranom za velike sustave – sve više malih i srednjih tvrtki ulaže u kvalitetan HR kako bi bile konkurentnije na tržištu.

Više od 90 posto organizacija koje imaju Employer Partner certifikat potvrđuje da im pomaže u privlačenju i zadržavanju kvalitetnih kadrova

Above and Beyond: certifikat za najbolje među najboljima

Za one koji žele i mogu više, SELECTIO Grupa nudi još jedan korak – Above and Beyond certifikat, pri čemu certificiranju za ovaj certifikat može pristupiti samo 10 posto najboljih Employer Partnera. Ovaj certifikat dodjeljuje se kompanijama u kojima je HR na strateškoj razini, aktivnosti vezane uz zaposlenike se planiraju dugoročno te se ulaže u inovativnost, inkluzivnost i podržavajuću organizacijsku kulturu koja je fokusirana na privlačenje i zadržavanje talenata.

Među nositeljima su A1 Hrvatska, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC Hrvatska, Hrvatski Telekom d.d., JGL d.d., Kaufland Hrvatska k.d. i Pliva Hrvatska – kompanije koje u svim aspektima HR sustava pokazuju iznimne standarde, od osiguranja zadovoljstva i inkluzivnosti te inovacija i razvoja budućih kompetencija, do snažnog utjecaja HR funkcije na ukupni poslovni uspjeh..

Njihovi rezultati potvrđuju da kvalitetno upravljanje ljudima nije trošak – ono je ulaganje koje donosi višestruki povrat. Prema istraživanjima, snažan employer branding kakav potvrđuju oba certifikata, smanjuje trošak zapošljavanja i do 50 posto, a procesi zapošljavanja su i do dvostruko brži.

HR kao faktor otpornosti i održivog rasta

Posebno se ističe Net Promoter Score zaposlenika – pokazatelj koji među nositeljima certifikata često doseže iznimno visoke vrijednosti. On govori o zadovoljstvu i angažmanu tima, a to su faktori koji direktno utječu na poslovni uspjeh.

Sve organizacije s Above and Beyond certifikatom, nositeljice su i priznanja Equal Pay Champion, čime potvrđuju da pravednost i jednakost nisu samo deklarativne vrijednosti, već jasno vidljive i mjerljive organizacijske prakse. U kontekstu sve većeg fokusa Europske unije na smanjenje razlike u plaćama na temelju roda, posebno kroz Direktivu o transparentnosti plaća, ovo priznanje dodatno potvrđuje njihovu predanost stvaranju pravičnih i odgovornih sustava nagrađivanja. Prema podacima McKinseyja, raznolikost na vodećim pozicijama može povećati šanse za iznadprosječnu profitabilnost za čak 25 posto.

Zaključno, možemo reći da se poslovna paradigma mijenja. Danas, uloga HR-a više nije sporedna – ona je ključna. Kompanije koje to razumiju i ulažu u ljude, ne samo da grade otpornost i dugoročnu stabilnost, već postaju atraktivna mjesta za rad i razvoj. U vremenu kad talenti biraju poslodavce, to je možda i najvažnija konkurentska prednost.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SELECTIO Grupom po najvišim profesionalnim standardima.