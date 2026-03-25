Hrvatske ceste raskinule ugovor s Div Grupom za rekonstrukciju raskrižja u Solinu

Raskinut je ugovor s Div Grupom kao izvođačem radova na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu, izvijestile su u srijedu Hrvatske ceste.

U priopćenju navode su u proteklom razdoblju, nakon što su investitor i stručni nadzor kontinuirano i intenzivno pratili realizaciju zahvata te održali niz sastanaka na temu otklanjanja prepreka za dovršetak projekta, utvrdili značajna odstupanja izvođača od planirane dinamike izvođenja radova, kao i nedostatan angažman potrebnih resursa nužnih za pravodobni završetak projekta.



“Izvođač je, sukladno odredbama ugovora, u više navrata pisanim putem upozoren na obvezu poduzimanja dodatnih radnji s ciljem nadoknade zaostataka i otklanjanja uočenih nedostataka, međutim navedene obveze nisu izvršene u traženim rokovima”, tvrde Hrvatske ceste.

“Budući da izvođač u ostavljenim rokovima nije otklonio utvrđene nedostatke niti uspostavio dinamiku radova sukladno ugovoru, stekli su se uvjeti za raskid ugovora od strane naručitelja”, kaže se u priopćenju.

Dodaje se da su Hrvatske ceste kao odgovoran naručitelj bile primorane donijeti odluku o raskidu ugovora te je izvođaču s današnjim datumom upućena obavijest o raskidu.

Najavljuje se da će u okvirnom roku od 30 dana biti pokrenut postupak javne nabave za odabir novog izvođača, kako bi se osigurao nastavak i dovršetak projekta.

Preostali radovi koje je potrebno izvesti nakon raskida ugovora odnose se na dovršetak radova na donjem ustroju (preostali dio temelja stupova, stupovi i naglavne grede), radove gornjeg ustroja (čelična konstrukcija i kolnička ploča), izgradnju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova Novi Jadro i Stari Jadro, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te radove prometnog opremanja i signalizacije.

Radovi na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu počeli su početkom 2022. godine. U jednom dijelu bili su usporeni zbog arheoloških istraživanja, a potom su se zahuktali u 2025. godini. Završetak radova i nadvožnjaka se očekivao do ljeta ove godine. Vrijednost projekta je bila veća od 18 milijuna eura.

DIV Grupa: objektivni razlozi kašnjenja

DIV grupa u utorak je priopćila kako “ostaje u potpunosti predana” dovršetku projekta rekonstrukcije raskrižja Širina u Solinu. Ta tvrtka kaže da se projekt suočio s nizom objektivnih izazova, ponajprije arheološkim istraživanjima, a kasnije i složenim terenskim uvjetima te učestalim pojavama neucrtanih instalacija na koje se nailazi tijekom izvođenja radova, što utječe na njihovu dinamiku. U jučerašnjem priopćenju ustvrdila je i da se u narednim tjednima očekuje “vidljivo ubrzanje radova”.

Raskrižje Širina važno je jer predstavlja jedno od najprometnijih cestovnih čvorišta u Dalmaciji koje spaja Split, Solin, Kaštela i zaleđe te je ključno za smanjenje velikih gužvi. Njegova rekonstrukcija i proširenje su ključni za sigurniji i brži promet i funkcioniranje šire cestovne mreže.

Glavni cilj rekonstrukcije je denivelacija raskrižja kako bi se razdvojio lokalni od tranzitnog prometa. To se želi postići izgradnjom novog nadvožnjaka duljine oko 506 metara koji će prelaziti preko postojećeg raskrižja i rijeke Jadro. Novi most će imati dva odvojena kolnika s po dvije prometne trake (pravac Split – Kaštela). Planirana je i rekonstrukcija postojećih mostova preko Jadra koji će služiti za lokalni promet.