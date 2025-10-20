Hrvatske šume podižu cijene drvne građe od minimalnih četiri posto do maksimalnih 12 posto za pojedinu građu, izvijestila je u ponedjeljak ta tvrtka napominjući kako će za ogrjevno drvo za građane i dalje biti odobravan popust od 20 posto.

Hrvatske šume kontinuirano prate stanje na domaćem i regionalnom tržištu drvnih proizvoda te su, u skladu s analizama cijena u zemljama okruženja i aktualnim stanjem na tržištu, pristupile minimalnoj korekciji cijena drvnih sortimenata, kaže se u priopćenju.

“Ova odluka donesena je s ciljem održavanja stabilnosti poslovanja, očuvanja šuma i osiguranja dugoročne održivosti šumskog gospodarstva Republike Hrvatske”, istaknuli su iz Hrvatskih šuma.

Napominju kako su analize pokazale da su cijene drvnih sortimenata u Hrvatskoj među najnižima u regiji, što u trenutnim gospodarskim okolnostima, obilježenima porastom troškova rada, inflacijom i rastom cijena energenata i materijala, više nije održivo bez manjih prilagodbi.

Naglašavaju kako će za ogrjevno drvo za građane i dalje biti odobravan popust od 20 posto, kako bi se zaštitila socijalna osjetljivost i omogućilo građanima da i dalje imaju pristupačan izvor energije za grijanje.

Hrvatske šume, kako su kazali, i dalje će voditi odgovornu cjenovnu politiku koja uvažava potrebe drvoprerađivačke industrije i građana, ali i osigurava održivo gospodarenje nacionalnim šumskim resursima. Cilj ove mjere nije stvaranje dodatnog pritiska na drvnu industriju, nego uspostava realnih tržišnih odnosa koji će omogućiti nastavak ulaganja u obnovu šuma, sigurnost opskrbe i razvoj domaće drvne industrije.

“Ova korekcija nije odluka koja je donesena preko noći, nego kao rezultat detaljnih analiza i potrebe da osiguramo dugoročnu održivost naših šuma i sigurnost opskrbe drvom za domaće tržište. Cijena za građane se minimalno korigira jer smo svjesni važnosti ogrjeva kao osnovne životne potrebe pogotovo u periodu koji slijedi”, istaknuo je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić.