Hrvatske šume pripremaju natječaj vrijedan 115 milijuna eura, koji predstavlja pripremu za više pojedinačnih nabava na koje će se moći javljati tvrtke koje prođu prvu fazu natječaja.

Hrvatske šume objavile su u Prethodnim savjetovanjima na Narodnim novinama natječaj za šumarske radove pridobivanja drvnih šumskih proizvoda, uzgajanja i zaštite šuma od štetnih organizama.

Nakon što završi faza savjetovanja i eventualnih izmjena, slijedi raspisivanje natječaja. U njemu će se koristiti dinamički sustav nabave, što znači da će su u prvoj fazi prijaviti zainteresirane tvrtke. One koje budu izabrane, moći će se javljati na zasebne nabave koje će se raspisivati u drugoj fazi. U tim, kasnijim nabavama raspisanim tijekom dvije godine, kao kriteriji za izbor izvoditelja koristit će se cijena s utjecajem od 85 posto i kvaliteta organizacije poslovanja s 15 posto. u dokumentaciji nije preciznije pojašnjeno kako se ocjenjuje navedena kvaliteta organizacije poslovanja.

Uz već navedeno, nabave će moći obuhvaćati i izgradnju odnosno popravak šumskih traktorskih putova, koji prema pravilniku pripada šumarskim radovima izgradnje, rekonstrukcije i održavanja šumske infrastrukture. Za te poslove potrebna je i licenca izdane od strane Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, što će se kao uvjet sposobnosti tražiti u sklopu zasebnih nabava.