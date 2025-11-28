Hrvatski i danski učenici raspravljali o izazovima održivih osobnih financija i ekološkoj odgovornosti u financijskim odlukama

Hrvatska narodna banka i veleposlanstvo Kraljevine Danske organizirali su učenički panel “Kišni i sunčani dani u financijama” posvećen aktualnim pitanjima održivosti u financijama.

Panel je okupio učenike iz Danske – zemlje koja upravo predsjeda Vijećem EU, i Hrvatske. Učenici su raspravljali o izazovima održivih osobnih financija, ekološkoj odgovornosti u financijskim odlukama te prognozama za budućnost financijskih tržišta, uzimajući u obzir klimatske promjene i globalne ekonomske trendove. Moderator razgovora bio je Boris Jokić, vodeći hrvatski ekspert za obrazovanje, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, i poznati DJ na radiju Yammat.

Pozdravne govore održali su Bojan Fras, viceguverner Hrvatske narodne banke i Anne Zachariassen, otpremnica poslova Veleposlanstva Kraljevine Danske. Sudionici panela došli su iz Ranum Efterskole College iz Danske te hrvatskih srednjih škola, uključujući II. gimnaziju, V. gimnaziju, XV. gimnaziju (MIOC), Klasičnu gimnaziju te Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga.

Panelisti su pokušali naći odgovore na pitanja mogu li novac i održivost ići “ruku pod ruku” ili se nalaze na vječno suprotstavljenim stranama. Razgovarali su i o tome koliko održive politike i održivi proizvodi i usluge utječu na naše financijske navike i novčanik te hoćemo li u budućnosti uspjeti pronaći “zeleniji put”. Učenici srednjih škola, koji su pratili panel, uključili su se u raspravu iznošenjem vlastitih mišljenja, komentara i iskustava te odgovarajući na pitanja u real time anketi.

Tijekom svojeg obraćanja, viceguverner Bojan Fras istaknuo je da je Hrvatska narodna banka kontinuirano posvećena podizanju razine financijske pismenosti, jer je riječ o preduvjetu za financijsku stabilnost i učinkovitu zaštitu potrošača. “Današnji učenički panel bio je prava prilika da proširimo naše aktivnosti na međunarodnu razinu i surađujemo s našim danskim kolegama. Kroz panel smo pokušali uključiti dvije vrlo važne globalne teme: financijsku pismenost i upravljanje našim osobnim financijama te održivost i zelenu politiku”, rekao je viceguverner HNB-a.

“Bilo je pravo zadovoljstvo organizirati ovaj panel s mladima ovdje u Muzeju novca Moneterra zajedno s Hrvatskom narodnom bankom. Okupili smo danske i hrvatske srednjoškolce na inspirativnoj raspravi o financijama i zelenoj tranziciji, može li bolje? Jedan od glavnih prioriteta danskog predsjedanja Vijećem EU je zelena Europa. Njihova promišljena pitanja i ideje pokazuju koliko je sljedeća generacija već angažirana i napredna. Zaista je sjajno vidjeti toliko angažiranih mladih lica u publici danas. Njihov entuzijazam daje nam povjerenje u budućnost Europe. Ponovit ću, može li bolje?” istaknula je tom prilikom Anne Zachariassen, otpremnica poslova Veleposlanstva kraljevine Danske.