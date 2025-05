Hrvatsko tržište osiguranja zabilježilo solidan rast

Allianz Research objavio je svoje najnovije Globalno izvješće o osiguranju u kojem se analiziraju kretanja na tržištima osiguranja u cijelom svijetu.

Prema izvješću, procjenjuje se da je u 2024. globalna industrija osiguranja porasla za +8,6 %. Time je ponovno nadmašen izniman rast od +8,2 % zabilježen prethodne godine. Osiguravajuća društva u cijelom svijetu zabilježila su rast premija od 557 milijardi eura pa je ukupni premijski prihod iznosio 7,0 bilijuna eura. Životno osiguranje još uvijek je najveći segment uz premijski prihod od 2.902 milijarde eura, a prate ga osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda (2.424 milijarde eura) te zdravstveno osiguranje (1.682 milijarde eura).

Rast osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda prošle je godine iznosio +7,7 %, nešto manje nego prethodne godine (+8,3 %). Za taj rast je uglavnom zaslužno najveće tržište, Sjeverna Amerika, gdje je premijski prihod porastao za +8,2 %. U toj se regiji zaračunava više od polovice premija u svijetu. Dok je premijski prihod u Zapadnoj Europi porastao za 6,0 %, azijsko tržište bilo je nešto manje dinamično te je zabilježilo porast za samo 4,0 %. To je tržište stoga još uvijek manje od zapadnoeuropskog.

Životno osiguranje u 2024. poraslo je za +10,4 % te je tako postiglo bolje rezultate od drugih dvaju segmenata i ostvarilo brži rast nego 2023. (+8,2 %). Za to je ponovno zaslužna Sjeverna Amerika s rastom za nevjerojatnih 14,4 %. Budući da su kamatne stope dosegle rekordne razine, došlo je do potražnje isplate rente. Više kamatne stope dovele su i do porasta premijskog prihoda u Zapadnoj Europi (+7,1 %). U Aziji je većina tržišta zabilježila snažan rast na čelu s Kinom, u kojoj je stopa rasta iznosila +15,4 %. Za razliku od američke dominacije u osiguranju imovine i osiguranju od nezgoda, udjeli na globalnom tržištu životnog osiguranja relativno su ravnomjerno raspoređeni. Na čelu je Azija (uključujući Japan i Kinu) s više od trećine premija.

Zdravstveno osiguranje poraslo je za +7,0 %. Potražnja je ostala velika, osobito u Aziji (+12,6 %). To je odraz još uvijek niske stope proboja osiguranja (premije u % gospodarskih rezultata) u tu regiju, koja je manja od 1 % na svim tržištima osim Tajvana. Potražnja se, čak i više nego u slučaju životnog osiguranja, temelji na stanju sustava socijalne sigurnosti, odnosno, razini i kvaliteti javne zdravstvene skrbi.

Geopolitičke nesigurnosti i trgovinske napetosti mogu utjecati na obujam osiguranja slabijim gospodarskim rastom, sporijom trgovinom i većim kreditnim i tržišnim rizikom. S druge strane, vidljiv je i učinak zaštite jer u tom nesigurnom okruženju pogođenom krizom poduzeća zahtijevaju više rješenja za upravljanje rizicima. Dugoročno bi financijska rascjepkanost i slabljenje međunarodne suradnje, među ostalim, u pogledu pripremljenosti u području klime, kibernetičke sigurnosti ili moguće pandemije, mogli dovesti do povećanja troška osiguranja od tih rizika.

U Hrvatskoj ostvaren tržišni rast od 4,6 posto

Hrvatsko tržište osiguranja u 2024. zabilježilo je solidan rast povećanjem za +4,6 % nakon rasta od +7,1 % prethodne godine. Ukupni premijski prihod do kraja prošle godine iznosio je 1,8 milijardi eura. Za to su zaslužni različiti trendovi u osiguranju imovine i osiguranju od nezgoda te životnom osiguranju. Dok se očekivao zaokret na tržištu životnog osiguranja i porast za 8,0 % nakon smanjenja za –15,0 % u 2023., rast u segmentu osiguranja imovine i osiguranja od nezgoda vjerojatno je usporio zbog slabljenja povećanja stopa. Taj je segment porastao za „samo” +4,3 % u usporedbi s +13,6 % prethodne godine. Ipak, to je još uvijek daleko najveći segment s udjelom u ukupnim premijama od 75 %. Konačno, u 2024. zaustavljen je rast zdravstvenog osiguranja (–1,7 %) nakon povećanja od +15,1 % u 2023. Sveukupno gledano, hrvatsko tržište osiguranja ulazi u stabilniju fazu nakon naglih promjena u godinama pandemije.

Sve veća potražnja za zaštitom

Općenito, očekuje se da će sljedećih deset godina globalno tržište osiguranja rasti po godišnjoj stopi od + 5,3 %, koja je malo veća od gospodarskih rezultata. Očekuje se da će sveukupan rast za Hrvatsku iznositi +3,6. Za osiguranje imovine i osiguranje od nezgoda očekujemo godišnji rast od +4,5 % sve do 2035. (Hrvatska: +3,6 %). Budući da je sve veća potreba za zaštitom globalna pojava, taj će segment bilježiti solidne stope rasta na gotovo svim tržištima. Allianz Research ima pouzdanja i u segment životnog osiguranja, u kojem se očekuje godišnji rast od +5,0 % zahvaljujući većim kamatnim stopama. Azija i Kina i dalje su pokretači rasta zahvaljujući potrebi za privatnim osiguranjem zbog sve brže demografske promjene (Hrvatska: +2,2 %). Najmanji segment, zdravstveno osiguranje, trebao bi i dalje biti najdinamičniji uz godišnji rast od +6,7 % (Hrvatska: +6,5 %). Azija osobito još treba nadoknaditi znatan zaostatak.

U apsolutnom smislu, globalni zbroj premija porast će za 5.319 milijardi eura tijekom sljedećih deset godina. Većina tog rasta odnosit će se na životno osiguranje (2.055 milijardi eura). Više od polovice tog dodatnog zbroja premija ostvarit će se u Aziji i Kini (1.071 milijarda eura), više nego u Sjevernoj Americi (416 milijardi eura) i Zapadnoj Europi (351 milijarda eura) zajedno. Kad je riječ o osiguranju imovine i osiguranju od nezgoda, otprilike 40 % dodatnih premija od 1.522 milijarde eura bit će u Sjevernoj Americi. U zdravstvenom osiguranju očekujemo dodatne premije od 1.743 milijarde eura, od čega će većina biti na američkom tržištu.

“Osiguranje je i dalje industrija u porastu”, izjavio je Ludovic Subran, glavni ekonomist u Allianzu. “Međutim, taj rast u velikoj mjeri potiče neaktivnost politike: nedovoljno ulaganje u prilagodbu dovodi do sve veće štete za klimu, a odgođene mirovinske reforme zahtijevaju veću štednju pojedinaca. Dugoročno gledano, industrija privatnog osiguranja ipak ne može preuzeti teret uloge servisne radionice društva. Jedino se suradnjom možemo suočiti s velikim izazovima dvostruke transformacije.”