HŽ Infrastruktura nabavlja strojeve za modernizaciju željezničke mreže

HŽ Infrastruktura potpisala je s austrijskom tvrtkom Plasser&Theurer ugovor o nabavi željezničkih vozila za posebne namjene, odnosno strateške mehanizacije, vagona i sitne pružne mehanizacije, a vrijednost ugovora potpisanog nakon postupka javne nabave iznosi 49,4 milijuna eura bez PDV-a.

Kako su izvijestili u srijedu iz HŽ Infrastrukture, sredstva se financiraju iz kredita Europske investicijske banke. Na temelju tog ugovora, austrijska tvrtka isporučit će HŽ Infrastrukturi ukupno devet strojeva – stroj za visinsko i smjerno reguliranje kolosijeka, stroj za pročišćavanje zastorne prizme, dva stroja za visinsko i smjerno reguliranje kolosijeka i skretnica, dva stroja za planiranje zastorne prizme i tri kiper-vagona s transportnim trakama.

Ugovor je u ime HŽ Infrastrukture potpisao predsjednik Uprave Ivan Kršić, koji je tom prilikom istaknuo da se radi o najvećem iskoraku u modernizaciji strojeva važnih za obnovu i održavanje željezničke infrastrukture.

Hrvatska je veliko željezničko gradilište

“Budući da se nalazimo u najvećemu investicijskom zamahu obnove i modernizacije nema sumnje da će ova mehanizacija doprinijeti tomu da budemo još učinkovitiji i brži u tome poslu. Hrvatska je danas jedno veliko željezničko gradilište; mnogi su projekti u punome jeku, dok su neki i pri kraju i vrlo brzo će krajnji korisnici osjetiti poboljšanja kako u putničkome tako i u teretnome prijevozu”, rekao je Kršić.

Potpisavši ugovor u ime tvrtke Plasser&Theurer, direktor Thomas Schöp naveo je kako je potpisivanjem ugovora postavljena važna prekretnica koja ne samo da utvrđuje nove standarde učinkovitosti i primjene suvremenih tehnologija u građevinskom i željezničkom sektoru, već ujedno šalje snažnu poruku o važnosti međunarodne suradnje.

“Zato nam je veliko zadovoljstvo realizirati ovaj projekt od strateške važnosti u suradnji s HŽ Infrastrukturom te se radujemo uspješnoj i dugoročnoj partnerskoj suradnji”, naglasio je Schöp.

Rok isporuke svih strojeva je četiri godine od potpisivanja ugovora.