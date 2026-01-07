HZMO: Broj osiguranika na kraju 2025. na godišnjoj razini veći za 20,9 tisuća

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) na kraju 2025. godine u evidenciji je imao 1.729.787 osiguranika, što je za 20.915 ili 1,22 posto više nego krajem 2024. godine, pokazuju prvi podaci tog zavoda objavljeni u srijedu.

Broj osiguranika krajem prosinca bio je za 80.910 ili 4,91 posto veći u odnosu na 31. prosinca 2023. godine, dok je u odnosu na prosinac 2022. godine broj osiguranika skočio za 122.053 ili 7,59 posto, piše u objavi na HZMO-ovoj internetskoj stranici.

Broj osiguranika indikator je razine zaposlenosti, a prema HZMO-ovim podacima, najveći broj osiguranika prema djelatnostima na kraju 2025. evidentiran je u prerađivačkoj industriji, 245.168, trgovini na veliko i na malo; popravku motornih vozila i motocikala, 238.240, građevinarstvu, 153.057, te obrazovanju, 134.378.

