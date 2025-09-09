IKEA pokreće novi način prodaje: Ljudima lakše do namještaja, a njoj više kupaca

Umjesto otvaranja vlastitih velikih centara, IKEA planira ulaziti u trgovine drugih lanaca kako bi brže i jednostavnije došla do kupaca diljem svijeta.

Najveći svjetski trgovac namještajem planira otvoriti Ikea studije za planiranje kuhinja — manje prodajne prostore koji savjetuju klijente pri dizajniranju kuhinja — u 10 trgovina Best Buya na Floridi i u Teksasu krajem ove godine.

Partnerstvo s američkim trgovcem elektronike dio je eksperimenta za brže širenje Ikee nego što bi to bilo moguće samo izgradnjom novih trgovina, rekao je Tolga Öncü, direktor maloprodaje u Ingki, grupi koja upravlja gotovo svim IKEA trgovinama u svijetu, piše Financial Times.

Dodao je da će suradnja s Best Buyem približiti Ikeu “još većem broju ljudi” u SAD-u i da bi to mogao biti “još jedan element kojim ćemo ubrzati doseg, posebno na velikim, zrelim tržištima”.

Novi poslovni model

IKEA je posljednjih godina preoblikovala svoj poslovni model, udaljavajući se od prakse da kupci moraju voziti do skladišta izvan grada kako bi preuzeli i sastavljali namještaj. Sada nudi gradske trgovine, opciju “click and collect”, online narudžbe, kao i dostavu te usluge montaže.

Središnje mjesto u ovoj transformaciji zauzimaju brojni eksperimenti s manjim formatima trgovina — od planerskih i dizajnerskih studija za pojedine prostorije poput kuhinja i spavaćih soba, do punktova za preuzimanje i manjih trgovina u središtima gradova, primjerice u londonskom Oxford Streetu ili Rue de Rivoliu u Parizu.

Rukovoditelji kažu da kupci cijene dodatnu praktičnost mogućnosti kupnje tijekom pauze za ručak, no neki su se povremeno žalili na nedostatak dostupnih proizvoda.

Globalni rast i kinesko tržište

IKEA nastoji povećati globalni tržišni udio u prodaji namještaja s trenutačnih 5,7 posto te je za pilot-projekt prodaje preko internetskih platformi trećih strana odabrala Kinu.

Trgovac sa sjedištem u Nizozemskoj započeo je prodaju na Tmallu (u vlasništvu Alibabe) 2020. godine, a prošlog mjeseca dodao je i JD.com. Öncü je rekao da sada petina novih kupaca Ikee u Kini dolazi putem Tmalla, dok su rezultati prodaje u prvom tjednu na JD.com bili bolji od očekivanja.

“Ovo je za nas posebna prilika da u Kini poboljšamo i pronađemo nove načine kako da dosegnemo još više potrošača,” rekao je.

Dodao je da nema planova za korištenje internetskih platformi trećih strana u SAD-u ili Europi te da bi suradnja s Best Buyem u razvijenim tržištima mogla poslužiti kao model. Početnih 10 trgovina nalazi se na tzv. “bijelim točkama” gdje Ikea trenutačno nema ponudu, poput Daytona Beacha i Lakelanda na Floridi, kao i Humblea i Mesquitea u Teksasu.

“Element brzine” daje ovom modelu partnerstva prednost pred otvaranjem novih trgovina, rekao je Öncü.

Prednosti partnerstva

Best Buy je, kako kaže, već obavio “domaću zadaću u lokacijama gdje Ikee nema”. “Kad bismo sami tražili manji format trgovine na istoj lokaciji, moglo bi proći godine dok se ne oslobodi potreban prostor.”

IKEA je jedan od rijetkih maloprodajnih lanaca koji se i dalje širi, a uspjela je iskoristiti svoje velike trgovine kao logističke centre za online narudžbe.

“Neki od nas uspijevaju, neki ne — takvo je stanje igre u maloprodaji”, rekao je Öncü, dodajući da bi partnerstvo s Ikeom moglo biti privlačno trgovcima koji se muče privući potrošače i nagovoriti ih na “fizičke posjete njihovim trgovinama”.