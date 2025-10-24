IN2 i partneri u digitalnoj transformaciji laboratorijske dijagnostike vrijednoj 3,17 mil. eura

IN2 grupa s partnerima Sweet&Simple, Poliklinikom Lab Plus, RI–ING NET-om i Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, provodi projekt digitalne transformacije laboratorijske dijagnostike vrijedan 3,17 milijuna eura, izvijestio je IN2.

Riječ je o projektu kojim se razvija nova generacije laboratorijskog informacijskog sustava (iLIS) i koji je počeo u studenom prošle godine s predviđenim trajanjem do kraja listopada 2027.

Za njegovo financiranje od ukupnih 3,17 milijuna eura nešto više od 1,5 milijuna eura osigurano je kroz bespovratna sredstva u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027.

Time se, ističu partneri, potvrđuje strateška važnost tog projekta za unapređenje zdravstvenog i laboratorijskog sektora.

U prvoj fazi provedbe razvijaju se temelji novog iLIS-a.

Pulsko Sveučilište Jurja Dobrile znanstvenim analizama i istraživačkim pristupom doprinosi razumijevanju i integraciji novih tehnologija u laboratorijsko okruženje te primjenom znanstveno-istraživačke metodologije analizi suvremenih digitalnih tehnologija, poput umjetne inteligencije i velikih jezičnih modela.

“Vjerujemo da kombinacija znanstvenog uvida i praktične primjene može donijeti značajne iskorake u pouzdanosti, brzini i učinkovitosti laboratorijskih sustava. Objavljeni rezultati i dosadašnje aktivnosti potvrđuju da je ovaj projekt važan korak prema digitalnoj transformaciji zdravstvene skrbi”, komentirao je predstavnik tog Sveučilišta doktor znanosti Ivan Lorencin.

Do sada je u sklopu projekta objavljen znanstveni rad u kojemu se istražuje kako se veliki jezični modeli (LLM-ovi) mogu upotrebljavati za kliničke i laboratorijske upite nad elektroničkim zdravstvenim zapisima. Predložena je i posebna metoda za klasifikaciju pogrešaka i povećanje robusnosti sustava, čime se otvaraju nove mogućnosti za pouzdaniju i učinkovitiju obradu medicinskih podataka.

“Znanstveni i tehnološki iskoraci ostvareni u sklopu projekta iLIS potvrđuju njegov potencijal za transformaciju laboratorijske dijagnostike, a uspješna suradnja akademskog i gospodarskog sektora te dosadašnji rezultati pokazuju da je iLIS na pravom putu”, poručuje voditelj tima projekta iz IN2 Matko Čeme.