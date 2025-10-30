Ina Grupa u prvih devet mjeseci poslovala sa 141 milijun eura dobiti

Ina Grupa je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci poslovala sa 140,9 milijuna eura dobiti razdoblja bez jednokratnih stavki, što je 15 posto manje nego u istom razdoblju godinu dana ranije, vidljivo je iz financijskog izvješća te naftne kompanije objavljenog u četvrtak.

Neto prihod od prodaje Ine u tom je razdoblju dosenuo 2,9 milijardi eura, što je za jedan posto više nego u istom lanjskom razdoblju. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosila je 368 milijuna eura, što je povećanje za sedam posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2024. godine, ističe se u izvješću.

Ukupna kapitalna ulaganja u prvih devet mjeseci dosegnula su 145 milijuna eura i manja su 33 posto u usporedbi s prvih devet mjeseci 2024. godine, u skladu s nižim ulaganjima u djelatnost Rafinerije i marketing. Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka dosegnuo je 98 posto dovršenosti. Neto dug je iznosio 573 milijuna eura uz omjer duga i kapitala od 26 posto, navodi se između ostalog u izvješću.

“Unatoč stalnim izazovima pada cijena ugljikovodika i prirodnog pada proizvodnje, Ina je u prvih devet mjeseci 2025. godine ostvarila stabilne rezultate u svim djelatnostima”, ocijenila je Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.

U svom komentaru ostvarenih rezultata istaknula je da je rezultat djelatnosti Usluge kupcima i maloprodaja ostao snažan, potpomognut uspješnom turističkom sezonom, rastom ponude iz segmenta ne-goriva te kontinuiranim ulaganjima u modernizaciju mreže i u gastronomski koncept Fresh Corner, dok je u djelatnosti Rafinerija i marketinga porasla prodaja proizvoda.

“Rafinerija nafte Rijeka tijekom cijele je godine radila punim kapacitetom. Projekt njezine nadogradnje sada se približava dovršetku, ključnom koraku u modernizaciji našeg rafinerijskog sustava. Istovremeno su pokrenuti pripremni i istražni radovi na projektu izgradnje hidrauličke barijere ispod rafinerije, važnom ulaganju u dugoročnu zaštitu okoliša. U djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina nastavili smo s provedbom programa optimizacije proizvodnje te ostvarili uspjehe u jačanju domaćeg portfelja proizvodnje plina. Sa stabilizacijom situacije u Siriji, poduzeti su i prvi koraci prema mogućem nastavku poslovanja u toj zemlji, sudjelovanjem naše delegacije u službenom posjetu Sirijskoj Arapskoj Republici”, poručila je Ortutay.