Indijsko gospodarstvo porast će u 2025/2026. više od sedam posto

Indijsko gospodarstvo porast će u fiskalnoj 2025/2026. godini više od sedam posto, procjenjuje statistički ured, istaknuvši snažnu domaću i državnu potrošnju koja je prevagnula nad negativnim utjecajem američkih carina.

U fiskalnoj godini koja završava u ožujku indijski bruto domaći proizvod (BDP) porast će za 7,4 posto, stoji u najnovijoj procjeni statističkog ureda, objavljenoj u srijedu.

Vladini preliminarni izračuni predviđaju pak rast u rasponu od 6,3 do 6,8 posto.

U fiskalnoj 2024/2025. gospodarska aktivnost bila je porasla za 6,5 posto, a u 2023/2024. za čak 9,2 posto.

Na temelju procjene ovogodišnjeg rasta BDP‑a, koju će statističari revidirati kako budu pristizali detaljniji podaci, vlada će sastaviti savezni proračun i objaviti ga 1. veljače.

U nominalnoj vrijednosti indijsko bi gospodarstvo u 2025/2026. trebalo porasti za osam posto, izračunali su statističari. Vlada je prošle veljače u godišnjem federalnom proračunu bila prognozirala nominalni rast od 10,1 posto.

Potrošnja kućanstava, čiji udio u BDP‑u iznosi oko 60 posto, porasla je na godišnjoj razini za 7,0 posto, pokazuju najnovije procjene statističkog ureda, otprilike kao i u prethodnoj fiskalnoj godini.

Državna potrošnja uvećana je pak za 5,2 posto, više nego dvostruko snažnije nego u 2024/2025., procjenjuju u statističkom uredu.

Privatna ulaganja porasla su pak za 7,8 posto, a u prethodnoj fiskalnoj godini uvećana su za 7,1 posto.

Stabilna domaća potražnja i javna potrošnja podržale su tako snažan rast gospodarstva, usprkos carinskim stopama od 50 posto koje su Sjedinjene Američke Države uvele na pojedine ključne indijske izvozne proizvode, ‘kažnjavajući’ New Delhi za kupnju ruske nafte.

Prema izračunima statističkog ureda, dodana vrijednost u proizvodnom sektoru, čiji udio u indijskom BDP‑u iznosi oko 13 posto, porasla je u tekućoj fiskalnoj godini za 7,0 posto. U 2024/2025. uvećana je za 4,5 posto.

Građevinski je pak sektor osjetno usporio, prema rastu dodane vrijednosti za 7,0 posto, u usporedbi sa 9,4 posto u prethodnoj fiskalnoj godini.

Blaži rast bilježi i dodana vrijednost u poljoprivredi, koja zapošljava više od 40 posto radne snage, za 3,1 posto. U 2024/2025. bila je porasla za 4,6 posto, pokazali su podaci indijskog statističkog ureda.

Indijsko gospodarstvo, vrijedno gotovo četiri bilijuna dolara, preteklo je Japan i sada zauzima četvrto mjesto na svjetskoj ljestvici, objavila je vlada u prosincu. Izračune New Delhija još treba potvrditi Međunarodni monetarni fond (MMF), napominje Reuters.

