Inflacija u srpnju 4,1 posto

Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u srpnju 4,1 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija ubrzala na godišnjoj razini treći mjesec zaredom.

DZS je objavio drugu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u srpnju stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na srpanj 2024. godine, dok su u odnosu na prethodni mjesec, to jest lipanj ove godine, potrošačke cijene porasle za 0,4 posto.

Time je DZS potvrdio prvu procjenu, objavljenu 1. kolovoza, o kretanju inflacije na godišnjoj i mjesečnoj razini.

Tako je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, inflacija u svibnju ubrzala svoj rast na godišnjoj razini na 3,5 posto, u lipnju za 3,7 posto, a ubrzavanje je nastavljeno i u srpnju.

Cijene restorana i hotela na godišnjoj razini porasle za 7,6 posto

Promatran glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u kategoriji restorana i hotela, 7,6 posto. Slijede hrana i bezalkoholna pića, s rastom za 6,9 posto, razna dobra i usluge, za 6,1 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za šest posto, obrazovanje, za 5,9 posto, alkoholna pića i duhan, za 5,5 posto, zdravlje, za 5,3 posto te rekreacija i kultura, za 5,2 posto.

Pad je na godišnjoj razini zabilježen u odjeći i obući, za 1,9 posto, prijevoz u za 0,9 posto te komunikacijama, za 0,6 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), porast cijena na godišnjoj razini ostvaren je u komponentama hrana, piće i duhan, za 6,6 posto, usluge, za 5,7 posto, energija, za 2,4 posto, te Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 0,4 posto.

Na razini najviše poskupjela alkoholna pića i duhan, za 3,8 posto

Na mjesečnoj razini, pokazala je statistika DZS-a, najviše su u prosjeku porasle cijene u skupinama alkoholna pića i duhan, za 3,8 posto, restorani i hoteli, za 2,9 posto, rekreacija i kultura, za 2,1 posto, prijevoz, za 1,3 posto, hrana i bezalkoholna pića, za 1,2 posto, pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za jedan posto, razna dobra i usluge, za 0,6 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 0,4 posto te zdravlje, za 0,2 posto.

Pale su cijene u skupini odjeća i obuća, za 11,7 posto.

Prema glavnim komponentama indeksa, porast cijena na mjesečnoj razini ostvaren je u komponentama hrana, piće i duhan, za 1,6 posto, energija, za 1,4 posto te usluge, za 1,1 posto, dok je pad cijena prisutan u komponenti Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za 2,4 posto.

HIPC – inflacija na godišnjoj razini 4,5 posto

DZS u priopćenju o indeksu potrošačkih cijena iznosi i podatke o inflaciji mjerenoj harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), koji je usporediva mjera inflacije sa zemljama Europske unije.

Po tim podacima, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u srpnju 2025. u odnosu na srpanj 2024. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,5 posto, dok su u odnosu na lipanj ove godine u prosjeku više za 1,2 posto.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se