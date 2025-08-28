Infobip omogućuje SMS komunikaciju u više od 100 novih zemalja

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip najavila je proširenje svoje integracije s platformom Microsoft Azure Communication Services, zahvaljujući kojoj će Infobipovo napredno SMS sučelje povezati kompanije s kupcima u više od 100 dodatnih zemalja.

Ova suradnja ujedinjuje Infobipovu globalnu mrežu za razmjenu poruka s Microsoftovom komunikacijskom platformom, osnažujući organizacije da isporučuju sigurne, visokokvalitetne i usklađene poruke diljem svijeta.

Kako se kompanije suočavaju s rastućom kompleksnošću u području korisničkog angažmana, SMS ostaje pouzdan i ključan kanal, osobito za komunikaciju koja je ključna, poput autentifikacije, obavijesti u stvarnom vremenu i upozorenja. S novom integracijom Infobip Messaging Connect, kompanije sada mogu koristiti Infobipovu globalnu povezanost s operatorima, stručnost u području regulatorne usklađenosti i tehničku podršku – izravno unutar platforme Azure Communication Services.

Objedinjena platforma nudi pojednostavljeno upravljanje operatorima putem API-ja, regulatornu usklađenost i međunarodno slanje SMS-ova, čime se poboljšava operativna učinkovitost i postotak isporuke poruka. Kompanije dodatno imaju koristi od analitike u stvarnom vremenu i sveobuhvatne podrške za prioritetne interakcije, što im pomaže korisnike zadržati informiranima, angažiranima i povezanima u svakom koraku.

Veselin Vuković, Glavni direktor za partnerstva u Infobipu, izjavio je: “Integracija Infobipovih SMS kanala putem Messaging Connect-a naglašava našu predanost osnaživanju cloud platformi globalnim, pouzdanim i visokokvalitetnim komunikacijskim mogućnostima. U današnjoj eri umjetne inteligencije i automatizacije ne povezujemo samo kompanije i korisnike, već omogućujemo i razgovore koji donose stvarne rezultate.”

Diego Basantes, Senior Product Manager za Messaging Connect u Microsoftu, kazao je: “Ova nova integracija između Microsoft Azure Communication Services i Infobipa predstavlja iskorak prema novoj generaciji cloud rješenja za korisnički angažman. Stvaramo nove prilike za poduzeća da se povežu s korisnicima na jednostavnije načine, omogućujući im isporuku besprijekornih interakcija.“

Infobip je partner Microsofta s kojim ima dugogodišnju suradnju u području komunikacijskih cloud usluga. Ovo lansiranje omogućuje daljnju integraciju značajki i kanala između Infobipa i Azurea.