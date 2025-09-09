Infobip premašio 10 milijardi isporučenih RCS poruka

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip premašila je 10 milijardi isporučenih RCS poruka putem svoje platforme, što predstavlja značajan iskorak prema bogatijem, konverzacijskom načinu razmjene poruka.

Ovaj uspjeh potaknut je velikim rastom RCS-a i njegovim uvođenjem od strane Applea krajem 2024. godine. Nakon nadogradnje na iOS 18, globalni RCS promet na Infobipovoj platformi porastao je peterostruko, dok je volumen poruka u Sjevernoj Americi zabilježio rast od 1.400%.

Kompanije diljem svijeta uvele su RCS poruke kako bi omogućile visoko interaktivne, dvosmjerne interakcije s korisnicima. Prema podacima Infobipa, ostvaren je rast korištenja RCS-a od 500% na godišnjoj razini, pri čemu brendovi koriste RCS uz SMS za isporuku personaliziranih korisničkih iskustava.

RCS predstavlja novu generaciju slanja poslovnih poruka: sigurno, pouzdano i interaktivno – omogućujući brendovima povezivanje s korisnicima putem teksta, slika, videozapisa i datoteka unutar njihove izvorne SMS aplikacije. Kompanije time provode potrošače kroz cijelo korisničko putovanje, od početne točke pa sve do kupnje i podrške.

Samsung Electronics México usvojio je RCS kao svoj ključni kanal, što pokazuje utjecaj naprednog slanja poruka. Uz Infobipovu platformu, Samsung je prešao s transakcijskih SMS obavijesti na dinamičnu komunikaciju u stvarnom vremenu putem kanala poput RCS-a i WhatsAppa.

David Vigueras, Marketing Manager u Samsung Electronics México, izjavio je: “Digitalna korisnička iskustva ključna su za kompanije jer omogućuju duboko razumijevanje kupaca i pažljivo praćenje njihovog cijelog putovanja, olakšavaju pristup ponudama i uslugama te jačaju komunikaciju i angažman kroz korisnički ciklus. Primijetili smo vrlo pozitivne rezultate korištenjem kanala poput WhatsAppa i RCS-a. RCS pritom nudi ključnu razliku. Za razliku od tradicionalnih ograničenja poruka, RCS pruža prostor za kreativnost, ne samo u tekstu poruka, već i kroz bogate formate, interaktivne tipke i razne opcije angažmana. Te značajke omogućuju nam da korisnicima ponudimo više opcija koje pratimo na jednome mjestu, što je velika prednost.“

Craig Selby, Direktor odjela za RCS u Infobipu, dodao je: “Svjedočimo rekordnim rezultatima jer RCS postaje ključan kanal izbora za kompanije koje žele pružiti pouzdane i personalizirane poruke. Infobip predvodi ovu transformaciju, a očekujemo da će rast RCS-a ubrzati kako sve više potrošača i brendova prihvaća ove mogućnosti.”

Infobip je bio prvi u SAD-u koji je pokrenuo RCS slanje poruka sa svim glavnim telekom operaterima. Ovaj iskorak omogućio je američkim brendovima stvaranje personaliziranijih i angažirajućih korisničkih putovanja, što im je donijelo jače odnose s korisnicima i veće prihode. Infobip je prepoznat od strane Juniper Researcha kao lider u RCS-u i nastavlja postavljati standarde za inovacije u konverzacijskom slanju poruka.