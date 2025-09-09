Internet u Croatijinim avionima A220 od sada može biti besplatan. Evo što je potrebno napraviti

Korištenje interneta u avionu nije jeftino, a zahvaljući Hrvatskom Telekomu od sada može biti besplatno. Nije potrebno biti njihov korisnik, ali je potrebno koristiti njihovu aplikaciju.

Croatia Airlines do sada je nabavila šest od 15 novih zrakoplova Airbus A220. Jedna od pogodnosti putovanja u njima je korištenje interneta, no uz plaćanje. Hrvatski Telekom sada trajno nudi opciju besplatnog korištenja interneta u avionu, neovisno o telekom operateru.

Besplatno surfanje, uključujući i pregled video sadržaja, omogućuju kroz međunarodni program pogodnosti Magenta Moments. Hrvatska je time postala prva od devet zemalja s ovim programom koja uvodi ovakvu uslugu u zrakoplovima.

Kako prikupiti srca u aplikaciji?

Službeno predstavljanje nove pogodnosti održano je na nedavnom letu iz Zagreba za Dubrovnik, kad je stand up komičar Ivan Šarić iznenadio putnike. Podijeljeni su posebni kodovi za besplatno surfanje i poklon paketi HT-a i partnera. Uz to, troje odabranih putnika osvojilo je najnovije uređaje iPhone 16 putem srećki pronađenih na sjedalima.

Za besplatan wi-fi tijekom leta dovoljno je preuzeti aplikaciju Moj Telekom, registrirati se i unutar rubrike „Magenta Moments“ neposredno prije leta aktivirati svoj kod za besplatni internet. Kod se može preuzeti u zamjenu za 500 „srca“, koja korisnici prikupljaju svakodnevnom prijavom, igrama ili korištenjem partnerskih ponuda.

„Uz besplatan in-flight wi-fi let postaje ugodniji, a vrijeme prolazi brže, bez obzira žele li ga putnici iskoristiti za posao ili zabavu. Hrvatski Telekom kontinuirano obogaćuje svoj program pogodnostima koje donose stvarnu vrijednost, a veseli nas što smo kroz Magenta Moments omogućili da surfanje u zraku postane iskustvo dostupno svima“, istaknuo je Krešimir Madunović, član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu.