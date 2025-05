iPhone kao POS uređaj – Tap to Pay stigao u Hrvatsku

Hrvatske tvrtke i obrti kartičnu naplatu od sada mogu vršiti i putem iPhone uređaja. Aplikacija Tap to Pay omogućava im jednostavnu naplatu korištenjem NFC tehnologije, pa ne moraju nabavljati POS uređaj. Slična mogućnost već tri godine postoji i za Android uređaje.

Hrvatske tvrtke i obrti od sada beskontaktnu kartičnu naplatu mogu vršiti i putem iPhonea, zahvaljujući Tap to Pay usluzi koju je omogućila francuska tvrtka Worldline.

Kako bi se iPhone pretvorio u POS uređaj, na njega je samo potrebno instalirati Worldline Tap on Mobile. Dodatni hardver ili integracija terminala za plaćanje nisu potrebni. Sličnu uslugu putem Androida Worldline je u Hrvatskoj omogućio još 2022. godine korištenjem aplikacije SoftPOS.

Idealno za taksiste, dostavljače,…

Appleova tehnologija Tap to Pay na iPhoneu koristi ugrađene sigurnosne značajke i značajke privatnosti uređaja iPhone kako bi zaštitila podatke tvrtki i kupaca. Apple ne pohranjuje brojeve kartica na svojim serverima tako da trgovci i kupci mogu biti sigurni da njihovi podaci ostaju samo njihovi.

Korištenje usluge Tap to Pay na iPhoneu s aplikacijom Worldline Tap on Mobile je jednostavno, sigurno i privatno. Prilikom naplate, trgovci jednostavno upute kupce da prislone željeni beskontaktni način plaćanja blizu iPhone uređaja trgovca, a plaćanje će se sigurno dovršiti pomoću NFC tehnologije. Tap to Pay na iPhoneu može se koristiti samostalno ili kao dodatak postojećem terminalu za plaćanje.

Prodajni savjetnici mogu koristiti svoj iPhone za dovršetak procesa naplate bilo gdje u trgovini, pružajući kupcima personaliziranije i jednostavnije iskustvo kupnje, eliminirajući potrebu da kupci idu na blagajnu i čekaju u redu. Neka od ostalih područja primjene su ugostiteljski objekti, dostavne službe, taksi službe i prodavači na tržnicama.

Primjenjivo već za nekoliko minuta

Marko Marinšek, Country Manager Worldlinea u Hrvatskoj, objašnjava: „Uz Tap to Pay na iPhoneu, trgovci u Hrvatskoj mogu uživati ​​u fleksibilnosti i sigurnosti prihvaćanja plaćanja koristeći samo aplikaciju Worldline Tap on Mobile na svojim iPhone uređajima. Ova tehnologija namijenjena je svim trgovcima, bez obzira obavljaju li oni posao na fizičkom prodajnom mjestu ili na terenu. Usluga omogućuje brze transakcije u samo nekoliko sekundi i eliminira potrebu za dodatnim hardverom što je čini idealnim rješenjem za hrvatske tvrtke koje žele pojednostaviti svoje procese plaćanja.”

Tap to Pay na iPhoneu omogućuje hrvatskim korisnicima rješenje za plaćanje koje je jednostavno i za postavljanje i za korištenje. Kako bi počeli prihvaćati beskontaktna plaćanja u roku od nekoliko minuta, trgovci jednostavno trebaju preuzeti aplikaciju Worldline Tap on Mobile iz Appleove trgovine aplikacijama na svoj iPhone. Usluga radi na svim modelima uređaja od iPhone XS prema novijim modelima, uz obaveznu instalaciju najnovije verzije operativnog sustava (iOS).