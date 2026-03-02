Istarska tvrtka hrvatskim gradovima će isporučiti 60 kineskih autobusa, a planiraju i vlastitu proizvodnju

Labinski Novatec na električnim autobusima radi više od sedam godina. Razvili su prototip, distribuiraju autobuse kineskog proizvođača Higer u Hrvatskoj, a sada najavljuju i vlastitu proizvodnju u Hrvatskoj.

Istarski Novatec na nedavnim natječajima kojima se nabavljalo oko 200 električnih autobusa za hrvatske gradove ostvario je najviše uspjeha nakon MAN-a. Isporučili su ili će isporučiti oko 60 električnih autobusa Higer Azure kineske proizvodnje. U razgovoru za Forbes Hrvatska njihov CEO Vladimir Peršić pojasnio je kako su u priču s autobusima ušli još 2018. godine. Iza njih je bilo više od 20 godina bavljenja automatizacijom i kontrolom procesa, a tada su krenuli u diverzifikaciju. Sljedeći korak bio je IRI2 projekt u kojem su uz suradnju s FER-om i FSB-om krenuli u razvoj vlastitog sedam-metarskog prototipa električnog minibusa.

Covid epidemija jako im je otežala život jer su nakon nje bili poremećeni lance nabave. Dvije godine tražili su adekvatnog tehnološkog partnera, usporedno tražeći i strateškoga. Kineski proizvođač autobusa Higer je bio zainteresiran, nakon čega su krenuli u pregovore o tehnološkoj suradnji.

Vlastita proizvodnja uz komponente iz Europe i Kine

Kako su se pojavili natječaji hrvatskih gradova za nabavu električnih autobusa, zaključili su da bi trebali sudjelovati na njima i prvo krenuti s distribucijom Higerovih autobusa.

Peršić kaže kako su oni izvrsni u performansama i homologirani za Europsku uniju. Do sada su dobili četiri natječaja, a vjerojatni su pobjednici i petog koji je u tijeku. Sljedeći korak bit će im uspostavljanje distribucijsko-servisne mreže.

No, njihov glavni plan je pokretanje vlastite proizvodnje autobusa u Hrvatskoj. Kako je Novatec iz Labina, bili bi najsretniji da ona bude organizirana u Istri, no lokacija će ovisiti o okolnostima. Proizvodili bi se pod imenom njihovog brenda Munivo.

“Danas je proizvodnja autobusa sistem integracija” – kaže Peršić i pojašnjava kako bi veliki broj komponenti nabavljali iz Europe, a neke poput baterija i šasija iz Kine. Nada se kako bi proizvodnja mogla krenuti u sljedeće tri godine, no realizacija bi ovisila o brzini kojom prikupe sredstva. Procjenjuju da bi im za realizaciju trebalo 40 do 50 milijuna eura.

Proizvodili bi tri kategorije autobusa: mini, midi i solo. Riječ je o modelima dužine oko sedam, devet i 12 metara. U početku ciljaju na modele za gradski i prigradski prijevoz dometa 300 do 400 kilometara, a uz razvoj tehnologije kasnije i na međugradske modele. Misle nuditi punjače strateških partnera – statične, a po potrebi i mobilne.

Tržišta na koja prvo ciljaju su regija, Europa i Afrika.

Munivo minibusevi, prototipovi najmanje verzije Novatecovih autobusa; Foto: Novatec