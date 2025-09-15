Italija potvrđuje procjene gospodarskog rasta unatoč američkim carinama

Italija planira u prijedlogu proračuna potvrditi važeće prognoze gospodarskog rasta u ovoj i idućoj godini, unatoč neizvjesnosti koju su donijele američke carine, izjavio je u nedjelju ministar gospodarstva Giancarlo Giorgetti.

Talijansko gospodarstvo trebalo bi po važećim prognozama iz travnja porasti za 0,6 posto u ovoj i za 0,8 posto u idućoj godini.

“Uvjereni smo da ćemo potvrditi procjene rasta BDP-a za te (dvije) godine”, rekao je Giorgetti na političkom skupu u Rimu.

“Već smo uzeli u obzir utjecaj trgovinskog rata i svega što je donio”, naglasio je talijanski ministar.

Krajem srpnja poslovne udruge bile su prognozirale da bi američke carine mogle smanjiti talijanski BDP u 2027. godini za 0,8 posto.

Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani najavio je 28. srpnja pomoć domaćim kompanijama s novim američkim carinama, upozorivši da talijanskim izvoznicima probleme stvara i jačanje eura prema dolaru.

“Uporno tražim od ECB-a (Europska središnja banka – op. ur.) da intervenira i da snizi cijenu novca”, rekao je tada Tajani.

Vlada će parlamentu predstaviti ažurirane prognoze BDP-a i višegodišnje proračunske ciljeve do 2. listopada.

Talijansko gospodarstvo smanjilo se u drugom tromjesečju na 0,1 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca, uglavnom zbog pogoršanog stanja u vanjskoj trgovini.

U srpnju industrijska proizvodnja porasla je pak za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, signalizirajući življu aktivnost nakon dugotrajnog razdoblja slabosti.

Vlada neće morati dodatno smanjivati potrošnju kako bi se manjak u 2026. spustio ispod tri posto BDP-a, ustvrdio je Giorgetti. Probijanje europskog plafona smanjilo bi njezin manevarski prostor u planiranju potrošnje.

Vlada će smanjiti porezno opterećenje obiteljima sa srednjim prihodima, obećao je ministar, ne navodeći kako namjeravaju financirati taj potez. Njegova stranka Liga želi da banke u 2026. uplate u proračun više od milijardu eura, rekli su Reutersovi izvori krajem prošlog tjedna.

