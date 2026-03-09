Izmjenama Zakona o trgovini regulira se ograničenje prodaje alkohola

Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o trgovini, koje je Ministarstvo gospodarstva uputilo u javno savjetovanje, predviđa se da jedinice lokalne samouprave (JLS) mogu trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite javnog reda i mira, zaštite kulturne baštine ili zaštite okoliša.

Ograničenje njihove prodaje može se provesti u vremenu od 21,00 sati do 6,00 sati sljedećeg dana, vidljivo je iz nacrta prijedloga, koji je u savjetovanju do 5. travnja.

Podsjetimo, početkom veljače ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će se pred Vladom uskoro naći izmjene Zakona o trgovini, kazavši da će se jedinicama lokalne samouprave omogućiti da na svojim područjima, ukoliko za to ima potrebe, mogu regulirati radno vrijeme tj. prodaju alkoholnih pića u rasponu od 20 sati navečer do šest sati ujutro.

“To je prvenstveno radi zdravlja naših građana, osobito djece i mladih, očuvanja javnog reda i mira i zaštite okoliša i kulturne baštine”, rekao je tada ministar.

Izmjenama i dopunama Zakona propisuje se i obveza trgovca – prodavača da uskrati prodaju alkoholnih pića ako procijeni da je kupac mlađi od 18 godina, a on dobrovoljno ne dokaže da nije mlađi od 18 godina davanjem na uvid prodavaču neke od osobnih isprava i u slučaju prodaje robe putem automatiziranih blagajni.

Također, propisuje se da je trgovac dužan prilikom prodaje alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol putem interneta, na svojoj mrežnoj stranici implementirati tehničko rješenje za provjeru starosne dobi kupca automatiziranim očitavanjem strojno čitljive zone važeće identifikacijske isprave. Pritom, obvezan je uskratiti njihovu prodaju putem interneta ako kupac odbije provjeru starosne dobi.

Predviđene kazne penju se do 39.810 eura

Za kršenje odredbi zakona predviđene su novčane kazne za pravne osobe i to u iznosu od 5.000 do 39.810 eura ako prodaje u trgovini na malo alkoholna pića i druga pića koja sadrže alkohol ili robu pornografskog sadržaja osobama mlađim od 18 godina suprotno odredbama Zakona; ako na svojoj mrežnoj stranici ne implementira tehničko rješenje za provjeru starosne dobi kupca automatiziranim očitavanjem strojno čitljive zone važeće identifikacijske isprave, prilikom prodaje alkoholnih pića i pića koja sadrže alkohol putem interneta; ako ne uskrati prodaju tih pića putem interneta ako kupac odbije provjeru starosne dobi automatiziranim očitavanjem strojno čitljive zone važeće identifikacijske isprave te davanjem iste na uvid i/ili automatizirano očitavanje, prilikom preuzimanja robe.

Novčanom kaznom od 2.000 do 6.630 eura, pak, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi, a novčanom kaznom od 5.000 do 13.270 eura fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj koji je počinila u vezi s obavljanjem svojeg obrta ili druge samostalne djelatnosti. Novčana kazna od 2.000 do 6.630 eura predviđena je za fizičke osobe koje krše zakon.

U javnom savjetovanju je i obrazac iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini u kojem se među ostalim navodi da prijedlog zakona doprinosi pravnoj sigurnosti te osigurava ravnopravno tržišno natjecanje i sprečava nelojalnu konkurenciju među trgovcima u domeni prodaje.

“U odnosu na poslovne subjekte, potrebno je naglasiti da se ne radi o zabrani, već o dodatnom reguliranju prodaje koje je takve naravi da neće rezultirati značajnijim gubicima profita te značajnijem utjecaju na smanjenje PDV-a na promet alkoholnih pića. Očekuju se jednokratni troškovi prilagodbe tehničkog rješenja na mrežnim stranicama trgovca za provjeru starosne dobi kupca automatiziranim očitavanjem strojno čitljive zone važeće identifikacijske isprave”, ističe se.

Postojeće stanje, dalje se navodi, ukazuje na to da prekomjerna konzumacija alkoholnih pića postaje sve učestalija pojava te ima izrazito negativan učinak na javno zdravlje, posebice zdravlje maloljetnika. Naime, kontrola punoljetnosti od strane trgovaca je neučinkovita, budući se sastoji od neadekvatne provjere dobi putem mrežne stranice na način da se odabere opcija punoljetnosti ili maloljetnosti, a koja se može lako zaobići čime se otvara prostor da i maloljetnici na lak način dolaze do alkohola. Očekuje se da će odgovarajuća uporaba provjere starosne dobi na način da se tehničkim rješenjem spriječi prodaja alkohola maloljetnicima putem interneta, smanjiti dostupnost alkohola.

Također se očekuje smanjenje negativne posljedice prekomjerne konzumacije alkoholnih pića i konzumacije alkohola od strane maloljetnika (primjerice, u vidu troškova za medicinsku skrb u vezi bolesti koje su povezane s prekomjernom konzumacijom alkoholnih pića, smanjena devastacija kulturnih dobara i dr.), što dugoročno može imati pozitivan utjecaj na javne financije.