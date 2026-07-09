Izvoz u prvih pet mjeseci veći za 11,4 posto, a uvoz za 5,4 posto

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u prvih pet mjeseci ove godine, prema prvim podacima koje je u četvrtak objavio Državni zavod za statistiku (DZS) iznosio je 11,4 milijarde eura što je 11,4 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, a uvoz je istovremeno povećan za 5,4 posto, na 19,9 milijardi eura.

Vanjskotrgovinski deficit u prvih pet mjeseci iznosio je 8,5 milijardi eura, a pokrivenost uvoza prema prvim rezultatima bila je 57,5 posto.

Izvoz u države članice Europske unije (EU) u prvih pet mjeseci iznosio je 7,9 milijardi eura ili 14,9 posto više nego u istom razdoblju lani.

Izvoz u zemlje nečlanice od 3,5 milijardi eura povećan je na godišnjoj razini za 4,1 posto.

Iz zemalja članica EU-a Hrvatska je u prvih pet mjeseci uvezla robe vrijedne 15 milijardi eura, što je rast od 2,7 posto na godišnjoj razini, dok je uvoz iz zemalja izvan EU iznosio 4,9 milijardi eura i povećan je za 14,8 posto.

DZS je objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prva četiri mjeseca ove godine.

Ukupan izvoz iznosio je 9,1 milijardu eura, što je 10,8 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 5,5 posto, na gotovo 16 milijardi eura. Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 6,9 milijardi eura, a pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja ove godine bila je 56,9 posto.