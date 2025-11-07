Jadrolinija plaća još 90.000 eura jer još nisu odlučili što će s trajektom Lastovo

Trajekt Lastovo nakon nesreće ostao je privezan u Malom Lošinju. Dosadašnji troškovi priveza iznosili su 270.470 eura plus PDV, a nedavno je sklopljen novi ugovor od 72.424 eura plus PDV. Još uvijek se ne zna hoće li Jadrolinija pronaći kupca za njega ili će ga poslati u rezalište.

Pregovaračkim postupkom bez prethodne objave poziva na nadmetanje Jadrolinija je s brodogradilištem u Lošinju dogovorila dodatnih šest mjeseci priveza trajekta Lastovo po cijeni od 72.424 eura plus PDV, odnosno 90.530 eura. Navodi se kako je ugovor sklopljen u rujnu, no informacija o tome objavljena je tek u srijedu.

Trajekt se u Lošinju nalazi još od nesreće u Malom Lošinju još od kolovoza 2024. godine. Tada su poginula tri člana posade, a trajekt je tada morao biti privezan kako bi se obavio očevid. On je završen u veljači, a u obrazloženju novog natječaja se navodi kako je u međuvremenu izgubio potrebne dozvole za plovidbu. Zbog toga je primoran ostati na vezu dok Jadrolinija ne odluči o njegovoj sudbini.

Veliki troškovi ranijeg priveza

U travnju ove godine, Forbes je izvještavao o pokušaju kompanije da ga proda. Tada su za njega tražili 618.000 eura plus PDV, a imali su i specifične uvjete. Potencijalni kupac morao je potpisati kako će se suzdržati od prodaje ili davanja broda u rezalište još najmanje pet godina. Osim toga, morao se obvezati da još pet godina neće mijenjati ime broda. Iz Jadrolinije za Forbes Hrvatska kažu kako nije bilo valjanih ponuda na natječaju.



Upitali smo ih i koji je njihov plan s Lastovom te kako to da je cijena priveza sad znatno manja nego na ranijem natječaju. Tada su za šest mjeseci priveza platili 208.054 eura plus PDV.

Nisu obrazložili smanjenje cijene, no pojasnili su kako je prvi ugovor od 208.054 eura plus PDV bio sklopljen na razdoblje od šest mjeseci. Pri isteku tog ugovora potpisali su aneks u iznosu od 30 posto (62.416,20 eura), čime je boravak broda produljen za dodatna dva mjeseca. Nakon isteka aneksa, proveden je novi pregovarački postupak. Za boravak broda u brodogradilištu do kraja godine dobivena ponuda u iznosu od 72.424,70 eura plus PDV. (U ugovoru piše da se radi o šest mjeseci, no oni pojašnjavaju kako se radi o periodu od četiri mjeseca.)

Krajem godine još jedan ugovor?

Navode kako je ugovor sklopljen s maksimalnim trajanjem do 31. prosinca 2025., no moguća je konzumacija ugovora i u kraćem razdoblju. To ovisi o varijabilnim troškovima boravka broda u brodogradilištu, poput potrošnje električne energije, vode i odvoza otpada. Predviđaju da će tijekom studenoga biti konzumiran i ovaj ugovor, nakon čega će Jadrolinija ponovno pokrenuti pregovarački postupak za novi iznos.

Trajekt Lastovo kvalitetan je. ali star trajekt – izgrađen je u Japanu 1969. godine. U Jadrolinijinom vlasništvu je od 1978. godine, a zbog dobrih maritimnih sposobnosti bio je omiljen među putnicima. Jedan pomorski stručnjak rekao je za Forbes Hrvatska kako bi on mogao još ploviti, no svaki mjesec bez kupca predstavlja dodatni trošak za Jadroliniju. Alternativa prodaji je plovidba do rezališta u Turskoj ili Indiji.