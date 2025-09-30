Jadrolinija potpisala pismo namjere. Je li u planu nabava novih trajekata?

Jadrolinija planira obnovu svoje flote, zbog čega je potpisala Pismo namjere s IFC-om. Za sada nisu komentirali hoće li se raditi o novim trajektima, katamaranima ili putničkim brodovima.

Jadrolinija je potpisala Pismo namjere o pripremi ulaganja s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke. Finalni cilj je potpora razvoju i olakšavanja pristupa komercijalnom kapitalu za financiranje obnove flote nacionalnog brodara.

Jadrolinija u priopćenju navodi kako je potpisivanje uslijedilo nakon višemjesečne intenzivne suradnje s predstavnicima IFC-a i Svjetske banke. U tom periodu definirani su uvjeti financiranja investicijskog programa u skladu s potrebama i razvojnim prioritetima tvrtke. Partnerstvo su nazvali važnim korakom prema provedbi plana obnove flote, a potpisano Pismo namjere potvrdom povjerenja međunarodnih financijskih institucija.

Zadnje novogradnje 2014. godine

Suradnja s IFC-om i Svjetskom bankom osigurat će potporu transformaciji i modernizaciji flote, s naglaskom na održivost, energetsku učinkovitost i zelenu tranziciju.

Jadrolinija je u prethodnom razdoblju nabavila nekoliko novih i relativno novih katamarana, dok su trajekti koje je nabavljala poput Dalmacije i Olivera bili modeli starijih godišta. Zadnje nove trajekte napravljene za nju po narudžbi nabavljala je još 2014. godine. Tada su u Uljaniku izgrađeni trajekti Krk, Brač, Kornati i Mljet. U periodu 10 godina prije toga, također je nabavljeno nekoliko novih trajekata. Vlada je kroz projekt obnove flote 2004.-2008. vrijedan 130 milijuna eura izgradila 10 novih brodova uz rashodovanje njih 15. Uz izuzetak većeg trajekta Zadar, sve su bile novogradnje izgrađene u hrvatskim brodogradilištima.

Za pretpostaviti je da bi dogovor s IFC-om mogao rezultirati nabavom jednog ili više novih trajekata, no u vrijeme objave članka, Forbes Hrvatska nije uspio dobiti potvrdu i komentar iz kompanije.

Marcelo Castellanos (IFC) i Robert Blažinović (Jadrolinija); Foto: Jadrolinija

Prilikom potpisa Pisma namjere predsjednik Uprave Jadrolinije, Robert Blažinović, izjavio je : „Potpisivanje ovog Pisma namjere važna je prekretnica za Jadroliniju i potvrđuje da smo na pravom putu u ostvarivanju naših ciljeva. Suradnja s IFC-om i Svjetskom bankom snažan je dokaz povjerenja u našu strategiju i dodatni poticaj za provedbu planiranih ulaganja.“

„Ovo partnerstvo važan je korak u napretku zelene tranzicije Hrvatske,“ izjavio je Marcelo Castellanos, viši menadžer IFC-a za jugoistočnu Europu. „Podupirući Jadroliniju, pomažemo zemlji u smanjenju emisija CO₂, jačanju održive infrastrukture i mobilizaciji privatnog kapitala kako bismo smanjili pritisak na javne financije.“

Prema popisu s njihovih stranica, Jadrolinija trenutačno ima 40 trajekata, 14 katamarana i četiri putnička broda.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se