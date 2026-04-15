Jasna poruka Trumpu: Broj Kanađana koji automobilom posjećuju SAD pao za 35% u dvije godine

Posjeti Kanađana Sjedinjenim Američkim Državama pali su za 35% otkako se predsjednik Trump vratio na vlast, nanoseći snažan i dugotrajan ekonomski udarac američkom gospodarstvu koji ne pokazuje znakove oporavka u 2026. godini. Broj Kanađana koji automobilom putuju u SAD (najčešći način posjeta) prošlog je mjeseca pao za 5% u usporedbi s ožujkom 2025., te je manji za 35% u odnosu na ožujak 2024., prema podacima koje je u ponedjeljak objavio Statistics Canada.

Zabilježen je i pad od 14% na godišnjoj razini u broju zračnih putnika iz Kanade prema SAD-u u ožujku. Suprotno tome, broj Amerikanaca koji su posjetili Kanadu u ožujku porastao je za 4% u odnosu na godinu ranije. Treći mjesec zaredom više Kanađana letjelo je prema prekomorskim destinacijama nego što ih je putovalo automobilom u SAD, čime je preokrenut dugogodišnji obrazac.

Broj putovanja Kanađana u inozemstvo porastao je za 5% na godišnjoj razini — znak da Kanađani zamjenjuju SAD drugim međunarodnim destinacijama. Gotovo četvrtina (23%) kanadskih putnika otkazala je ranije planirano putovanje u SAD, prema istraživanju tvrtke Longwoods International koja prati ponašanje kanadskih putnika.

“U svojih 37 godina u turističkoj industriji nikada nisam vidio nešto poput ovoga što su Kanađani napravili”, rekao je za Forbes Amir Eylon, predsjednik i izvršni direktor Longwoods Internationala.

Koliko je 14-mjesečni kanadski bojkot koštao američko gospodarstvo?

U godinama koje su prethodile ponovnom izboru predsjednika Donalda Trumpa za drugi mandat, kanadski turisti bili su najveći pojedinačni izvor međunarodnih posjetitelja u SAD-u, čineći otprilike četvrtinu svih stranih putnika, prema Nacionalnom uredu za putovanja i turizam američkog Ministarstva trgovine (NTTO). U 2024. godini kanadski su turisti u američko gospodarstvo unijeli 20,5 milijardi dolara. No početkom 2025. Američka turistička udruga (USTA) upozorila je da bi čak i smanjenje dolazaka iz Kanade od 10% moglo značiti gubitak od 2,1 milijardu dolara u potrošnji i 140.000 izgubljenih radnih mjesta u sektoru ugostiteljstva. Stvarni pad iznosio je 22% — više nego dvostruko od tog hipotetskog scenarija — što znači približno 4,5 milijardi dolara manje turističke potrošnje. Bojkot se nastavio i u 2026., uz dvoznamenkaste padove u siječnju i veljači te kumulativne dvogodišnje padove od više od 30% svakog mjeseca.

Kanadski bojkot potiče drugi “Trumpov pad”

Tijekom Trumpova prvog mandata SAD je zabilježio pad međunarodnih dolazaka od 4% u prvih sedam mjeseci 2017., prema podacima NTTO-a. Turistička industrija brzo je taj pad nazvala “Trumpov pad”, pripisujući ga predsjednikovoj antiimigrantskoj retorici “America First” i strožim viznim pravilima za neke zemlje. No drugi “Trumpov pad” nanio je veće gospodarske posljedice nego prvi. U 2025., dok je turizam globalno rastao, SAD je bio jedina zemlja u kojoj je zabilježen pad potrošnje međunarodnih posjetitelja, prema istraživanju Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) koje je analiziralo 184 destinacije. Prošle godine SAD je zabilježio pad dolaznog međunarodnog turizma od 6,3%, ponajviše zbog Trumpovih carina, retorike “America First” i imigracijskih politika.

Što će biti sa Svjetskim prvenstvom?

Hoće li globalni negativni stavovi prema SAD-u utjecati na međunarodne dolaske tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu 2026.? FIFA je prošle godine procijenila da će milijuni međunarodnih posjetitelja donijeti američkom gospodarstvu poticaj od 30,5 milijardi dolara. Turistički dužnosnici u početku su bili optimistični glede potencijala Svjetskog prvenstva da preokrene pad dolaznog turizma, no čelnici hotelskih udruga u trima gradovima domaćinima — New Yorku, Philadelphiji i San Franciscu — rekli su za Forbes da zasad nisu primijetili porast međunarodne potražnje povezan sa Svjetskim prvenstvom.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa

