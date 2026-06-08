Jeremy Clarkson pokrenuo vlastitu verziju OnlyFansa za farmere

Zvijezda serijala Clarkson’s Farm pokrenula je platformu koja povezuje farmere s posjetiteljima iz cijelog svijeta i pomaže im da dodatno zarade od turizma i doživljaja na selu.

Jeremy Clarkson pokrenuo je farmersku verziju OnlyFansa koja ljude želi potaknuti da “otkriju britansko selo”.

Bivši voditelj Top Geara, čija je najnovija sezona serijala Clarkson’s Farm upravo objavljena, predstavio je platformu Only Farmers – internetsku stranicu koja, kako navodi, “pomaže britanskim farmama da posjetiteljima iz cijelog svijeta ponude iskustva, smještaj, hranu i događanja”.

Clarkson (66), vlasnik farme Diddly Squat od oko 400 hektara u Oxfordshireu, želi pomoći ljudima da bolje upoznaju što britanske farme mogu ponuditi. Posjetiteljima obećava različita iskustva, uključujući boravak na farmama, radionice, događanja i druge aktivnosti.

Prema navodima na internetskoj stranici, riječ je o projektu koji su “osmislili farmeri za farmere” i koji ljudima pomaže da “otkriju, rezerviraju i podrže britanske farme”.

Clarkson je poručio: “Na selu postoje iskustva za koja niste ni znali da postoje”, dok je njegov upravitelj farme Kaleb Cooper dodao: “Ovo su stvarne farme. Stvarni ljudi. Stvarno selo.”

Platforma farmerima omogućuje da samostalno primaju rezervacije, određuju cijene, pravila rezerviranja te upravljaju naplatom i komunikacijom s gostima.

Pokretanje projekta poklopilo se s povratkom serijala Clarkson’s Farm na Amazon Prime, gdje je prošlog tjedna prikazano prvih nekoliko epizoda pete sezone. Nova sezona donosi niz dramatičnih trenutaka, uključujući Clarksonov odlazak u bolnicu zbog hitnog zahvata na srcu.

Krajem 2024. godine podvrgnut je zahvatu u kojem mu je ugrađen stent radi otvaranja začepljene arterije, nakon što je osjetio zabrinjavajuće simptome, piše The Standard.