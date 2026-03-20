Katar izgubio 20 milijardi dolara prihoda od energenata, upozorava Iran na širenje “ludog rata”

Katar je navodno izgubio oko 20 milijardi dolara godišnjih prihoda nakon što su iranski napadi onesposobili izvozni kapacitet ukapljenog prirodnog plina u toj zemlji, dok je milijarder i bivši katarski premijer Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani upozorio da su iranski napadi poslužili samo interesima Izraela i riskiraju uvući cijelu regiju u “ludi rat”.

Saad al-Kaabi, izvršni direktor QatarEnergyja, rekao je u četvrtak za Reuters da je oko 17% katarskog izvoznog kapaciteta LNG-a onesposobljeno iranskim napadima, što je uzrokovalo procijenjeni gubitak od 20 milijardi dolara godišnje.

Popravci katarskih postrojenja — koja opskrbljuju ExxonMobil, Shell i druge globalne energetske tvrtke — smanjit će proizvodnju za oko 12,8 milijuna tona LNG-a godišnje tijekom razdoblja do pet godina, rekao je al-Kaabi.

Nekoliko sati nakon što je Iran u srijedu napao katarska postrojenja prirodnog plina kao odgovor na izraelski napad na South Pars, iransko plinsko polje koje dijeli s Katarom, Al Thani je na platformi X napisao: “Nikada nismo bili vaši neprijatelji, ali ono što danas radite je neprihvatljiv i neopravdan čin.”

Al Thani je rekao da iranski napad na katarska postrojenja “služi” i “ostvaruje” ciljeve Izraela te prijeti gurnuti “regiju prema ponoru ludog rata”. Britanski premijer Keir Starmer u četvrtak je izdao zajedničko priopćenje sa svojim kolegama iz Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske i Japana, pozivajući Iran da zaustavi napade na energetska postrojenja i u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi 20% globalne opskrbe naftom. Čelnici su poručili da ometanje međunarodne plovidbe i prekid globalnih energetskih opskrbnih lanaca “predstavljaju prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti”.

Inače, Al Thani ima procijenjeno bogatstvo od 4,5 milijardi dolara prema stanju u četvrtak, što ga svrstava na 912. mjesto najbogatijih ljudi na svijetu. Bio je katarski premijer od 2007. do 2013. godine, a ministar vanjskih poslova od 1992. do 2013. Al Thani posjeduje oko 4,5% Deutsche Banka putem Paramount Services Holdingsa, što je njegov najveći javno trgovani udio.

Da podsjetimo, otkako su SAD i Izrael prošlog mjeseca pokrenuli napade, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike diljem Saudijske Arabije, Katara, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih. Ti napadi ciljali su ključnu energetsku infrastrukturu, što je izazvalo zabrinutost zbog poremećaja na globalnom energetskom tržištu. Predsjednik Donald Trump rekao je kasno u srijedu da SAD nije bio upoznat s izraelskim planovima za napad na plinsko polje South Pars te da se neće dogoditi dodatni napadi. Trump je upozorio Iran da će, ako nastavi napadati “vrlo nevina” katarska postrojenja prirodnog plina, SAD “masovno raznijeti” cijelo plinsko polje South Pars “silom i snagom kakvu Iran nikada prije nije vidio niti iskusio”.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)