Kina prestigla SAD kao glavni trgovinski partner Njemačke

Kina je prestigla SAD kao glavni trgovinski partner Njemačke, dok se kancelar Friedrich Merz priprema za svoj prvi posjet Pekingu od stupanja na dužnost.

U 2025. godini, ukupni uvoz i izvoz u trgovini s Kinom iznosio je ukupno 251,8 milijardi eura (296,6 milijardi dolara), prema izračunima njemačkog Saveznog statističkog ureda, što je porast od 2,2% u odnosu na 2024., kada je SAD bio na prvom mjestu.

Njemačka je 2025. godine iz Kine uvezla robu u vrijednosti od oko 170,6 milijardi eura, što je dvostruko više od vrijednosti izvoza iz Njemačke u Kinu, koji je iznosio 81,3 milijarde eura.

Trgovina sa SAD-om vrijedila je 240 milijardi eura, a kontroverzne carine Donalda Trumpa djelomično su potencijalni faktor pada trgovine od 5%.

Merz će u utorak otputovati u Kinu, a u srijedu će ga u Pekingu s vojnim počastima dočekati premijer Li Qiang, prije nego što će se kasnije sastati s predsjednikom Xi Jinpingom na večeri, rekao je njegov glasnogovornik Sebastian Hille, prenosi Guardian.

Očekuje se da će Merz tijekom posjeta pokrenuti niz tema, uključujući rat u Ukrajini, ljudska prava i trgovinu.

Njemački trgovinski odnos s Kinom je složen, a automobilske tvrtke imaju značajnu proizvodnu prisutnost u zemlji. Volkswagen ga naziva drugim domaćim tržištem, a BMW i Mercedes-Benz također uvelike ovise o prodaji u zemlji za svoj gospodarski uspjeh.

Izvršni direktor BMW-a, Oliver Zipse, bit će jedan od 30 poslovnih predstavnika koji će pratiti Merza na putovanju. “Složeni globalni izazovi mogu se riješiti samo zajedničkim radom“, rekao je Zipse za Reuters. “Svojim putovanjem u Kinu, kancelar šalje snažan signal za dijalog i suradnju.“

EU želi smanjiti rizik i uvela je nekoliko inicijativa kako bi se odvojila od Kine, koja dominira opskrbom rijetkih zemnih metala i rafiniranih kritičnih minerala, uključujući litij potreban za baterije električnih vozila i trajne magnete koji se koriste u svemu, od automobila i hladnjaka do vojnih zrakoplova.