Kineski izvoz ubrzao u srpnju

Kineski izvoz ubrzao je u srpnju, a polovina isporuka otpremljena je ponovo u sudionice inicijative “Pojas i put”, pokazali su u četvrtak preliminarni podaci carinske uprave.

Kineski izvoz porastao je u srpnju za 7,2 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, objavila je carinska uprava.

U lipnju bio je porastao za 5,8 posto.

Još je snažnije ubrzao uvoz, na 4,1 posto, s lipanjskih 1,1 posto. U svibnju bio je pao za 3,4 posto.

Kina je u srpnju bilježila višak u robnoj razmjeni sa svijetom od 98,24 milijarde dolara, manji za 14,4 posto nego u lipnju.

“Pojas i put” u prvom planu

Isporuke u SAD potonule su u srpnju za 21,7 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, otprilike dvostruko snažnije nego u lipnju, pokazali su podaci carinske uprave.

Mjesečna usporedba pokazuje pak osjetan rast, uz snižene carine.

Kineski izvoznici nadoknadili su smanjene isporuke u SAD pojačanim isporukama na druga tržišta.

Tako su isporuke u deset zemalja u sastavu ASEAN‑a poskočile za 16,6 posto, otprilike kao i u lipnju. Izvoz u Europsku uniju uvećan je pak u srpnju za 9,2 posto nakon što je u prethodnom mjesecu bio porastao za 7,6 posto.

Snažno je porastao i izvoz u Afriku, za 42,4 posto. Isporuke u zemlje Latinske Amerike uvećane su za 7,7 posto, citira kineski list South China Morning Post podatke carinske uprave.

Zemlje sudionice inicijative “Pojas i put” činile su i u srpnju otprilike polovinu kineskog izvoza, prenosi list.

Skok izvoza čipova

Prema vrijednosti isporuka, kineski izvoz čipova poskočio je u srpnju za 29,2 posto, navodi South China Morning Post.

Značajno je porastao i izvoz automobila, za 25,5 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, uz isporučene 694 tisuće vozila.

Vrijednost isporuka strojeva i električnih proizvoda uvećana je pak za osam posto.

Izvoz rijetkih zemnih minerala pao je pak u srpnju za 17,6 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec nakon što je u lipnju gotovo prepolovljen.

Kina je istodobno znatno povećala uvoz nafte, za 11,5 posto, na 47,2 milijuna tona, navodi South China Morning Post, uz napomenu da udio Rusije u uvozu nije poznat jer će carinska uprava objaviti detaljne podatke 20. kolovoza.

Ruske sirovine

Ukupni kineski uvoz iz Rusije porastao je u srpnju za 7,8 posto, na 10,05 milijardi dolara, navodi ruska novinska agencija TASS podatke kineske carinske uprave.

Najveći udio u uvozu iz Rusije imali su sirova nafta, prirodni plin i ugljen, navodi TASS, izdvojivši i bakar i bakrenu rudu, drvenu građu, gorivo i morske plodove.

Vrijednost kineskog izvoza u Rusiju porasla je pak u srpnju za 9,6 posto, na 9,08 milijardi dolara, prenosi TASS.

Isporuke su obuhvaćale široku paletu proizvoda, prenosi ruska novinska agencija, uključujući automobile, traktore, računala, mobitele, industrijsku i specijaliziranu opremu, igračke, odjeću i obuću.